Сексолог объяснила, как избавиться от комплексов и страхов в постели

Сексолог Сафина: нужно проговаривать проблемы со своим партнером и меньше смотреть порно

09 декабря 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

По мнению сексолога Риналии Сафиной, нужно прорабатывать свои комплексы с партнером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для того, чтобы преодолеть комплексы в постели, нужно реже смотреть порно, а также обсуждать проблемы со своим партнером. Об этом рассказала сексолог, психолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге Риналия Сафина. «Фильмы для взрослых в большинстве случаев негативно отражаются именно на мужчинах [провоцируя комплексы]. <…> После того, как вы признали наличие у себя комплексов и страхов в постели, обсудите эту проблему с партнером», — отметила сексолог в интервью Lenta.ru. Сафина подчеркнула, что комплексы сексуального характера есть у многих людей. По мнению эксперта, подобные мысли не только мешают в постели, но также и влияют на чувствительность в ходе полового акта. Она отметила, что в первую очередь нужно проработать у себя в голове причины появления подобных комплексов. Для этого она предлагает выписать отдельно для себя установки, касаемо внешности. «Вам нужно выписать 10 негативных установок относительно своей внешности. Прочитать их вслух, а после перечеркнуть раз 200 <…> потом выписать положительные установки и повторять в течение 10 следующих дней», — отметила она. Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал молодым французам бесплатные презервативы и тесты на половые инфекции. Также ранее основатель элитного банного комплекса в Перми «Будь здоров», профессиональный парильщик Сергей Пырьев предлагал жителям Перми обучиться энергетическим оргазмам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того, чтобы преодолеть комплексы в постели, нужно реже смотреть порно, а также обсуждать проблемы со своим партнером. Об этом рассказала сексолог, психолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге Риналия Сафина. «Фильмы для взрослых в большинстве случаев негативно отражаются именно на мужчинах [провоцируя комплексы]. <…> После того, как вы признали наличие у себя комплексов и страхов в постели, обсудите эту проблему с партнером», — отметила сексолог в интервью Lenta.ru. Сафина подчеркнула, что комплексы сексуального характера есть у многих людей. По мнению эксперта, подобные мысли не только мешают в постели, но также и влияют на чувствительность в ходе полового акта. Она отметила, что в первую очередь нужно проработать у себя в голове причины появления подобных комплексов. Для этого она предлагает выписать отдельно для себя установки, касаемо внешности. «Вам нужно выписать 10 негативных установок относительно своей внешности. Прочитать их вслух, а после перечеркнуть раз 200 <…> потом выписать положительные установки и повторять в течение 10 следующих дней», — отметила она. Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал молодым французам бесплатные презервативы и тесты на половые инфекции. Также ранее основатель элитного банного комплекса в Перми «Будь здоров», профессиональный парильщик Сергей Пырьев предлагал жителям Перми обучиться энергетическим оргазмам.