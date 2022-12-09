ФСИН разрешила себе покупать дорогую технику

ФСИН увеличила бюджет на закупку техники на 70%

09 декабря 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

ФСИН увеличила бюджет на приобретение техники на 70% Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ изменила норматив цен на закупку электронной техники на 70%. Теперь она сможет приобретать более дорогие компьютеры и другую технику. Об этом сообщается на интернет портале правовой информации. Максимальная закупочная цена стационарного компьютера для директора ФСИН и другого начальства выросла в два раза. Теперь она составляет 127,8 тысяч рублей, в то время как раньше она была установлена в пределах 75 тысяч. Данный ценовой рост составил 70%. Для остальных сотрудников ведомства новая цена составила 85,6 тысяч. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующие документы. Кроме того, были пересмотрены цены на покупку ноутбуков и планшетов. Для регионального начальства ценник вырос с 45 до 60 тысячи рублей. Для сотрудников структурных подразделений с 70 до 80 тысячи рублей. А для директора федеральной службы цена на покупку выросла до 100 тысяч. Ранее Кабмин выделил финансирование на закупку препарата для лечения острого лейкоза у детей. Было выделено более 122,6 миллиона рублей на закупку препарата «Онкаспар», пишет РАПСИ.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ изменила норматив цен на закупку электронной техники на 70%. Теперь она сможет приобретать более дорогие компьютеры и другую технику. Об этом сообщается на интернет портале правовой информации. Максимальная закупочная цена стационарного компьютера для директора ФСИН и другого начальства выросла в два раза. Теперь она составляет 127,8 тысяч рублей, в то время как раньше она была установлена в пределах 75 тысяч. Данный ценовой рост составил 70%. Для остальных сотрудников ведомства новая цена составила 85,6 тысяч. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующие документы. Кроме того, были пересмотрены цены на покупку ноутбуков и планшетов. Для регионального начальства ценник вырос с 45 до 60 тысячи рублей. Для сотрудников структурных подразделений с 70 до 80 тысячи рублей. А для директора федеральной службы цена на покупку выросла до 100 тысяч. Ранее Кабмин выделил финансирование на закупку препарата для лечения острого лейкоза у детей. Было выделено более 122,6 миллиона рублей на закупку препарата «Онкаспар», пишет РАПСИ.