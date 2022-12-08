Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложили цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Владимир Якушев вместе с Натальей Комаровой возложили цветы в парке Победы у Вечного огня, а также у монумента рядом с Военным комиссариатом. 9 декабря в России отмечают День героев Отечества. После чего они направились на церемонию вручения государственных наград Российской Федерации, посвященной Дню образования автономного округа», — передает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев 9 декабря примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 92-летия со дня основания ХМАО и ЯНАО. Уральский полпред сначала посетит Ханты-Мансийск, а затем отправится в Салехард.
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