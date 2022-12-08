Уральский полпред за один день посетит столицы ХМАО и ЯНАО

08 декабря 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

У уральского полпреда Владимира Якушева насыщенная рабочая программа на 9 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев 9 декабря примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 92-летия со дня основания ХМАО и ЯНАО. Уральский полпред сначала посетит Ханты-Мансийск, а затем отправится в Салехард, о чем URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте УрФО. «Уральский полпред Владимир Якушев вручит государственные награды заслуженным югорчанам и ямальцам. Помимо этого, в программе его пребывания в Ханты-Мансийске значится возложение цветов к Вечному Огню, а также встреча с представителями ветеранских организаций, участниками боевых действий и военно-патриотическими организациями. В Салехарде Якушев примет участие в открытии памятника экс-председателю Тюменской областной Думы Сергею Корепанову», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе уральского полпредства не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске 9 декабря ожидается визит губернатора Тюменской области Александра Моора и главы Ямала Дмитрия Артюхова. Они оба приглашены на день округа.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев 9 декабря примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 92-летия со дня основания ХМАО и ЯНАО. Уральский полпред сначала посетит Ханты-Мансийск, а затем отправится в Салехард, о чем URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте УрФО. «Уральский полпред Владимир Якушев вручит государственные награды заслуженным югорчанам и ямальцам. Помимо этого, в программе его пребывания в Ханты-Мансийске значится возложение цветов к Вечному Огню, а также встреча с представителями ветеранских организаций, участниками боевых действий и военно-патриотическими организациями. В Салехарде Якушев примет участие в открытии памятника экс-председателю Тюменской областной Думы Сергею Корепанову», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе уральского полпредства не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске 9 декабря ожидается визит губернатора Тюменской области Александра Моора и главы Ямала Дмитрия Артюхова. Они оба приглашены на день округа.