08 декабря 2022

Куйвашев раскрыл, каких мобилизованных свердловчан возвращают из зоны СВО

Губернатор Куйвашев: мобилизованных отцов троих детей из Свердловской области возвращают из зоны СВО
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Пресс-конференция Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет, сложенные ладони
Евгений Куйвашев напомнил об отсрочке для многодетных отцов Фото:
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Мобилизация в России

Отцы троих детей из Свердловской области, попавшие под мобилизацию, могут вернуться домой из зоны спецоперации, если предоставят в военкоматы необходимые документы. Об этом в ходе «прямой линии» заявил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос об отсрочке для мужчин.

«Действительно, в начале мобилизации была большая проблема с отсрочкой для отцов трех детей. По федеральному закону, демобилизации подлежали отцы только четырех детей. Теперь демобилизация для таких отцов [с тремя детьми] есть. Нужно обратиться в военкомат или на горячую линию, там подскажут, куда обратиться и какие документы собрать», — пояснил Куйвашев.

По словам губернатора, он лично знает примеры, когда отцов с тремя детьми возвращали домой. Например, заявил Куйвашев, в конце ноября удалось вернуть мобилизованного многодетного мужчину из Тавды.

9 декабря Куйвашев организовал «прямую линию» с жителями Свердловской области. Проводить такие включения губернаторам поручал президент РФ Владимир Путин. Для Куйвашева этот эфир стал вторым за все годы на посту главы региона. Прошлогодняя «прямая линия» длилась 2 часа 25 минут, губернатор ответил на 43 вопроса.

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Отцы троих детей из Свердловской области, попавшие под мобилизацию, могут вернуться домой из зоны спецоперации, если предоставят в военкоматы необходимые документы. Об этом в ходе «прямой линии» заявил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос об отсрочке для мужчин. «Действительно, в начале мобилизации была большая проблема с отсрочкой для отцов трех детей. По федеральному закону, демобилизации подлежали отцы только четырех детей. Теперь демобилизация для таких отцов [с тремя детьми] есть. Нужно обратиться в военкомат или на горячую линию, там подскажут, куда обратиться и какие документы собрать», — пояснил Куйвашев. По словам губернатора, он лично знает примеры, когда отцов с тремя детьми возвращали домой. Например, заявил Куйвашев, в конце ноября удалось вернуть мобилизованного многодетного мужчину из Тавды. 9 декабря Куйвашев организовал «прямую линию» с жителями Свердловской области. Проводить такие включения губернаторам поручал президент РФ Владимир Путин. Для Куйвашева этот эфир стал вторым за все годы на посту главы региона. Прошлогодняя «прямая линия» длилась 2 часа 25 минут, губернатор ответил на 43 вопроса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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