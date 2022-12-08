Куйвашев раскрыл, каких мобилизованных свердловчан возвращают из зоны СВО

Отцы троих детей из Свердловской области, попавшие под мобилизацию, могут вернуться домой из зоны спецоперации, если предоставят в военкоматы необходимые документы. Об этом в ходе «прямой линии» заявил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос об отсрочке для мужчин.
«Действительно, в начале мобилизации была большая проблема с отсрочкой для отцов трех детей. По федеральному закону, демобилизации подлежали отцы только четырех детей. Теперь демобилизация для таких отцов [с тремя детьми] есть. Нужно обратиться в военкомат или на горячую линию, там подскажут, куда обратиться и какие документы собрать», — пояснил Куйвашев.
По словам губернатора, он лично знает примеры, когда отцов с тремя детьми возвращали домой. Например, заявил Куйвашев, в конце ноября удалось вернуть мобилизованного многодетного мужчину из Тавды.
9 декабря Куйвашев организовал «прямую линию» с жителями Свердловской области. Проводить такие включения губернаторам поручал президент РФ Владимир Путин. Для Куйвашева этот эфир стал вторым за все годы на посту главы региона. Прошлогодняя «прямая линия» длилась 2 часа 25 минут, губернатор ответил на 43 вопроса.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo