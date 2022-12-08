Губернатор Куйвашев рассказал о выплатах для семей мобилизованных

Губернатор Куйвашев: семьям мобилизованных положена выплата 20 тысяч рублей

Семьям мобилизованных положены выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Семьям мобилизованных из Свердловской области положена помощь на сумму 20 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев.

«У нас в регионе для семей мобилизованных принят закон, по которому каждой семье мобилизованных положено 20 тысяч рублей и на каждого ребенка 20 тысяч рублей. Для дошкольников есть бесплатное питание, обучающиеся в колледже могут получить компенсации на приобретение одежды», — рассказал Куйвашев во время прямой линии. Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе Свердловской области. Он отметил, что за помощью можно обратиться в администрацию населенных пунктов.

Куйвашев проводит прямую линию второй раз за свой срок на посту губернатора. Поручение об этом давал президент России Владимир Путин.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по конец октября в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Мобилизованных приравняли к служащим по контракту, также им положены различные меры поддержки.