08 декабря 2022

Губернатор Куйвашев рассказал о выплатах для семей мобилизованных

Губернатор Куйвашев: семьям мобилизованных положена выплата 20 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень , отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Семьям мобилизованных положены выплаты Фото:
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Мобилизация в России

Семьям мобилизованных из Свердловской области положена помощь на сумму 20 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев.

«У нас в регионе для семей мобилизованных принят закон, по которому каждой семье мобилизованных положено 20 тысяч рублей и на каждого ребенка 20 тысяч рублей. Для дошкольников есть бесплатное питание, обучающиеся в колледже могут получить компенсации на приобретение одежды», — рассказал Куйвашев во время прямой линии. Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе Свердловской области. Он отметил, что за помощью можно обратиться в администрацию населенных пунктов.

Куйвашев проводит прямую линию второй раз за свой срок на посту губернатора. Поручение об этом давал президент России Владимир Путин.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по конец октября в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Мобилизованных приравняли к служащим по контракту, также им положены различные меры поддержки.

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Семьям мобилизованных из Свердловской области положена помощь на сумму 20 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев. «У нас в регионе для семей мобилизованных принят закон, по которому каждой семье мобилизованных положено 20 тысяч рублей и на каждого ребенка 20 тысяч рублей. Для дошкольников есть бесплатное питание, обучающиеся в колледже могут получить компенсации на приобретение одежды», — рассказал Куйвашев во время прямой линии. Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе Свердловской области. Он отметил, что за помощью можно обратиться в администрацию населенных пунктов. Куйвашев проводит прямую линию второй раз за свой срок на посту губернатора. Поручение об этом давал президент России Владимир Путин. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по конец октября в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Мобилизованных приравняли к служащим по контракту, также им положены различные меры поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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