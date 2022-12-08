Новогодний стол жителям ЯНАО будет стоить от 1700 рублей. Инфографика

09 декабря 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Бюджетный стол обойдется ямальцам в 1700 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Бюджетный новогодний стол из расчета на четверых жителей ЯНАО будет стоить от 1700 рублей, не бюджетный — от 6300 рублей. URA.RU составило перечень блюд и напитков на разный ценовой сегмент, исходя из цен в торговой сети «Магнит» и «Пятерочка». «Бюджетный стол: сельдь под шубой — 332 рубля, оливье — 211, холодец — 300, красная икра — 100, багет — 40, сливочное масло — 95, мандарины — 50, шампанское — 229, водка — 279, сок — 140», — говорится в веб-приложениях продуктовых магазинов. Бюджетный новогодний стол обойдется ямальцам в 1776 рублей. Не бюджетный стол с аналогичным набором блюд и напитков обойдется от 6318 рублей. При этом соки и алкогольные напитки указаны по 1 единице. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость аренды посуточной квартиры в ЯНАО на новогодние праздники увеличится более чем в два раза. В Салехарде стоимость аренды от 3000 рублей — в Надыме от 6000 рублей. Бюджетный вариант новогоднего стола URA.RU Не бюджетный вариант новогоднего стола URA.RU

Бюджетный новогодний стол из расчета на четверых жителей ЯНАО будет стоить от 1700 рублей, не бюджетный — от 6300 рублей. URA.RU составило перечень блюд и напитков на разный ценовой сегмент, исходя из цен в торговой сети «Магнит» и «Пятерочка». «Бюджетный стол: сельдь под шубой — 332 рубля, оливье — 211, холодец — 300, красная икра — 100, багет — 40, сливочное масло — 95, мандарины — 50, шампанское — 229, водка — 279, сок — 140», — говорится в веб-приложениях продуктовых магазинов. Бюджетный новогодний стол обойдется ямальцам в 1776 рублей. Не бюджетный стол с аналогичным набором блюд и напитков обойдется от 6318 рублей. При этом соки и алкогольные напитки указаны по 1 единице. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость аренды посуточной квартиры в ЯНАО на новогодние праздники увеличится более чем в два раза. В Салехарде стоимость аренды от 3000 рублей — в Надыме от 6000 рублей.