Бюджетный новогодний стол из расчета на четверых жителей ЯНАО будет стоить от 1700 рублей, не бюджетный — от 6300 рублей. URA.RU составило перечень блюд и напитков на разный ценовой сегмент, исходя из цен в торговой сети «Магнит» и «Пятерочка».
«Бюджетный стол: сельдь под шубой — 332 рубля, оливье — 211, холодец — 300, красная икра — 100, багет — 40, сливочное масло — 95, мандарины — 50, шампанское — 229, водка — 279, сок — 140», — говорится в веб-приложениях продуктовых магазинов.
Бюджетный новогодний стол обойдется ямальцам в 1776 рублей. Не бюджетный стол с аналогичным набором блюд и напитков обойдется от 6318 рублей. При этом соки и алкогольные напитки указаны по 1 единице.
Ранее URA.RU сообщало, что стоимость аренды посуточной квартиры в ЯНАО на новогодние праздники увеличится более чем в два раза. В Салехарде стоимость аренды от 3000 рублей — в Надыме от 6000 рублей.
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