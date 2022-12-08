08 декабря 2022
07 декабря 2022

Новогодний стол жителям ЯНАО будет стоить от 1700 рублей. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционный Новогодний вечер для представителей Средств Массовой Информации. Екатеринбург, консервы, шпроты, русская кухня, фуршет, новогодний стол
Бюджетный стол обойдется ямальцам в 1700 рублей Фото:

Бюджетный новогодний стол из расчета на четверых жителей ЯНАО будет стоить от 1700 рублей, не бюджетный — от 6300 рублей. URA.RU составило перечень блюд и напитков на разный ценовой сегмент, исходя из цен в торговой сети «Магнит» и «Пятерочка».

«Бюджетный стол: сельдь под шубой — 332 рубля, оливье — 211, холодец — 300, красная икра — 100, багет — 40, сливочное масло — 95, мандарины — 50, шампанское — 229, водка — 279, сок — 140», — говорится в веб-приложениях продуктовых магазинов.

Бюджетный новогодний стол обойдется ямальцам в 1776 рублей. Не бюджетный стол с аналогичным набором блюд и напитков обойдется от 6318 рублей. При этом соки и алкогольные напитки указаны по 1 единице.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость аренды посуточной квартиры в ЯНАО на новогодние праздники увеличится более чем в два раза. В Салехарде стоимость аренды от 3000 рублей — в Надыме от 6000 рублей.

Бюджетный вариант новогоднего стола
Не бюджетный вариант новогоднего стола

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Бюджетный новогодний стол из расчета на четверых жителей ЯНАО будет стоить от 1700 рублей, не бюджетный — от 6300 рублей. URA.RU составило перечень блюд и напитков на разный ценовой сегмент, исходя из цен в торговой сети «Магнит» и «Пятерочка». «Бюджетный стол: сельдь под шубой — 332 рубля, оливье — 211, холодец — 300, красная икра — 100, багет — 40, сливочное масло — 95, мандарины — 50, шампанское — 229, водка — 279, сок — 140», — говорится в веб-приложениях продуктовых магазинов. Бюджетный новогодний стол обойдется ямальцам в 1776 рублей. Не бюджетный стол с аналогичным набором блюд и напитков обойдется от 6318 рублей. При этом соки и алкогольные напитки указаны по 1 единице. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость аренды посуточной квартиры в ЯНАО на новогодние праздники увеличится более чем в два раза. В Салехарде стоимость аренды от 3000 рублей — в Надыме от 6000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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