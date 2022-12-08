Микрорайон построят по проекту застройщика «Тригор и К» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске строительство нового микрорайона на месте Каширинского рынка было одобрено на публичных слушаниях. Жители Калининского района высказали немало возражений, но застройщику проект удалось отстоять, сообщается на сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории в границах улиц Игнатия Вандышева, Братьев Кашириных, восточной границы ГК „Таганай“, улицы Ижевской и земельного участка в Калининском районе города Челябинска», — говорится в заключении.

Согласно документам, на публичных слушаниях по проекту присутствовало 23 человека. От жителей Калининского района прозвучало более 12 вопросов по возведению нового микрорайона на месте старейшего рынка Челябинска. Были заданы вопросы об обеспеченности жителей микрорайона местами в школах, детских садах и поликлиниках, превышении высотности зданий и небольшом расстоянии между домами, о невозможности обеспечения непросматриваемости жилых помещений разных домов на расстоянии 30 метров, об отсутствии дневного света в квартирах жителей близлежащих домов в результате появления микрорайона. Жители просили изменить застройку, поскольку при реализации проекта качество жизни жителей Калининского района может ухудшиться. Тем не менее застройщику «Тригор и К» удалось найти аргументы и защитить проект, в результате чего он был рекомендован к утверждению.

Ранее компания «Тригор и К» разработала проект по строительству нового микрорайона на месте Каширинского рынка и готовилась представить его на публичных слушаниях в Доме архитектора в Челябинске. Согласно документам, в новом жилом комплексе помимо высоток разной этажности построят школу и детский сад.

От жителей Калининского района прозвучало более 12 вопросов по возведению нового микрорайона на месте старейшего рынка Челябинска Скрин: сайт г. Челябинск