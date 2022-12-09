Канада ввела санкции против РФ и поставила ее в один ряд с Ираном и Мьянмой

09 декабря 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Канада ввела санкции против 33 российских чиновников Фото: Jared Grove (Phobophile) with a Nicon Coolpix новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада 9 декабря ввела санкции против России за «нарушение прав человека», тем самым поставив РФ в один ряд с Ираном и Мьянмой. Об этом сообщает Reuters. «Эти меры включали санкции против 33 нынешних или бывших высокопоставленных российских чиновников и шести организаций, причастных к предполагаемым „систематическим нарушениям прав человека“», — пишет агентство , ссылаясь на заявлении Министерства иностранных дел Канады. Также сообщается о том, что Канада ввела аналогичные санкции против Ирана и Мьянмы. Ранее Еврокомиссия раскрыла, как лишит российских олигархов денег и имущества. Для этого она будет привлекать их к уголовной ответственности за обход санкций против РФ. Сами санкции страны Запада начали вводить против России после того, как началась спецоперация на Украине. Также глава канадского правительства Джастин Трюдо обвинил Россию в проблемах своей страны.

Канада 9 декабря ввела санкции против России за «нарушение прав человека», тем самым поставив РФ в один ряд с Ираном и Мьянмой. Об этом сообщает Reuters. «Эти меры включали санкции против 33 нынешних или бывших высокопоставленных российских чиновников и шести организаций, причастных к предполагаемым „систематическим нарушениям прав человека“», — пишет агентство, ссылаясь на заявлении Министерства иностранных дел Канады. Также сообщается о том, что Канада ввела аналогичные санкции против Ирана и Мьянмы. Ранее Еврокомиссия раскрыла, как лишит российских олигархов денег и имущества. Для этого она будет привлекать их к уголовной ответственности за обход санкций против РФ. Сами санкции страны Запада начали вводить против России после того, как началась спецоперация на Украине. Также глава канадского правительства Джастин Трюдо обвинил Россию в проблемах своей страны.