Трюдо: инфляция в Канаде произошла по вине России

03 декабря 2022 в 02:53 Размер текста - 17 +

Жители Канады причину инфляции видят в действиях Правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основной причиной инфляции в Канаде является спецоперация России на территории Украины. Такое мнение высказал глава канадского Правительства Джастин Трюдо. «Речь идет о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идет о незаконном вторжении России на Украину», — передает слова Джастина Трюдо агентство ТАСС. Данная позиция озвучена им во время интервью в ответ на вопрос о том, что по мнению жителей Канады, причина инфляции кроется в неверных действиях Правительства. Отмечается, что уровень инфляции в Канаде бьет рекорды за последние 40 лет. Осенью наметилась небольшая тенденция к снижению, но ее уровень по-прежнему высок. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват президент России Владимир Путин. Своей попыткой свалить повышение цен на лидера России, он лишь укрепил убеждение избирателей, что в их невзгодах виноваты антироссийские санкции США и поддержка Киева. При этом глава Министерства финансов Великобритании причину рецессии в стране видит исключительно в действиях России. Жители Германии, напротив, вышли на митинг с призывом к миру, а также заявляли, что немцы вынуждены расплачиваться за желание США вмешиваться в дела России. Многие жалуются на выросшие счета за ЖКХ и инфляцию, вызванной санкционной политикой Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основной причиной инфляции в Канаде является спецоперация России на территории Украины. Такое мнение высказал глава канадского Правительства Джастин Трюдо. «Речь идет о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идет о незаконном вторжении России на Украину», — передает слова Джастина Трюдо агентство ТАСС. Данная позиция озвучена им во время интервью в ответ на вопрос о том, что по мнению жителей Канады, причина инфляции кроется в неверных действиях Правительства. Отмечается, что уровень инфляции в Канаде бьет рекорды за последние 40 лет. Осенью наметилась небольшая тенденция к снижению, но ее уровень по-прежнему высок. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват президент России Владимир Путин. Своей попыткой свалить повышение цен на лидера России, он лишь укрепил убеждение избирателей, что в их невзгодах виноваты антироссийские санкции США и поддержка Киева. При этом глава Министерства финансов Великобритании причину рецессии в стране видит исключительно в действиях России. Жители Германии, напротив, вышли на митинг с призывом к миру, а также заявляли, что немцы вынуждены расплачиваться за желание США вмешиваться в дела России. Многие жалуются на выросшие счета за ЖКХ и инфляцию, вызванной санкционной политикой Запада.