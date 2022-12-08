Губернатор Куйвашев сделал шесть главных заявлений во время «прямой линии»

«Прямая линия» Евгения Куйвашева проходила днем 9 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев провел вторую в своей губернаторской карьере «прямую линию», на которой ему задали вопросы о проблемах и достижениях региона. Онлайн-трансляция длилась в два раза меньше, чем в 2021 году, — почти 70 минут. URA.RU собрало главные заявления главы региона.

Каждая семья, в которой есть мобилизованные, получит 20 тысяч рублей, такая же сумма выделяется на каждого ребенка в такой семье. Кроме этого, свердловчане получают другие льготы. По всем проблемам, с которыми столкнулись мобилизованные и их родственники, губернатор предложил обращаться на «горячую линию», где специалисты работают над каждым вопросом отдельно. В частности, главе региона жаловались на ошибки в работе военкомата Нижнего Тагила и других городов, на задержки с выплатами. В Екатеринбурге впервые после окончания пандемии коронавируса пройдут «Губернаторские елки», на которые будут приглашены в том числе дети мобилизованных. На празднике гостям сделают подарки и покажут цирковые представления. Свердловские власти хотят расширять маршруты скоростного поезда «Ласточка». Конечную станцию на севере области определят в 2023 году. В Нижнем Тагиле, по предварительной информации, за миллиард рублей реконструируют набережную городского пруда. Это стало возможно после окончания работ по строительству главного моста через пруд. Универсиаду, которая должна пройти в Екатеринбурге, не отменили, а перенесли. Вместо нее запланированы Международный фестиваль студенческого спорта и другие спортивные мероприятия высокого уровня.

«Прямая линия» губернатора началась 12:00 9 декабря. Куйвашев отвечал на вопросы около 70 минут, после чего ведущие закончили читать вопросы свердловчан.