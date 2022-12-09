ЕС будет тратить еще больше денег на оружие для Украины

ЕС увеличит бюджет для помощи Украине на 2 миллиарда евро

09 декабря 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование на два миллиарда евро, пишет ТАСС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, эти деньги направят на поставки оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «ЕС увеличит в 2023 году на 2 миллиарда евро финансирование Европейского фонда мира. Из него оплачиваются поставки оружия на Украину», — пишет агентство. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине. Это произошло после того, как РФ начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, эти деньги направят на поставки оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «ЕС увеличит в 2023 году на 2 миллиарда евро финансирование Европейского фонда мира. Из него оплачиваются поставки оружия на Украину», — пишет агентство. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине. Это произошло после того, как РФ начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.