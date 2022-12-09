ЕС будет тратить еще больше денег на оружие для Украины

ЕС увеличит бюджет для помощи Украине на 2 миллиарда евро
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НАТО. Москва, нато, nato
Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование на два миллиарда евро, пишет ТАСС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, эти деньги направят на поставки оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«ЕС увеличит в 2023 году на 2 миллиарда евро финансирование Европейского фонда мира. Из него оплачиваются поставки оружия на Украину», — пишет агентство.

США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине. Это произошло после того, как РФ начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, эти деньги направят на поставки оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «ЕС увеличит в 2023 году на 2 миллиарда евро финансирование Европейского фонда мира. Из него оплачиваются поставки оружия на Украину», — пишет агентство. США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине. Это произошло после того, как РФ начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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