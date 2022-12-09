ЕС будет тратить еще больше денег на оружие для Украины

Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование на два миллиарда евро, пишет ТАСС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, эти деньги направят на поставки оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«ЕС увеличит в 2023 году на 2 миллиарда евро финансирование Европейского фонда мира. Из него оплачиваются поставки оружия на Украину», — пишет агентство.
США и страны Запада оказывают военную и финансовую помощь Украине. Это произошло после того, как РФ начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.