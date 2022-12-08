В Челябинске пьяная помощница священника сорвала суд и попала в СИЗО

09 декабря 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Прямо из зала суда помощницу челябинского священника увезли в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске помощница настоятеля храма сорвала процесс по уголовному делу о пьяной езде, явившись пьяной на заседание суда. Женщину, находившуюся под подпиской о невыезде, сразу отправили в СИЗО на два месяца, сообщили URA.RU 9 декабря в пресс-службе Советского районного суда. «В судебное заседание подсудимая явилась в состоянии алкогольного опьянения. С учетом специфики преступления, ей изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до 7 февраля 2023 года. Рассмотрение дела отложено», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Под уголовное дело женщина попала после того, как ее задержали пьяной за рулем Mazda 3. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения, ее штрафовали на 30 тысяч рублей и лишали прав. Последнее задержание стало последней каплей, после чего в отношении помощницы священника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция по этой статье предполагает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске помощница настоятеля храма сорвала процесс по уголовному делу о пьяной езде, явившись пьяной на заседание суда. Женщину, находившуюся под подпиской о невыезде, сразу отправили в СИЗО на два месяца, сообщили URA.RU 9 декабря в пресс-службе Советского районного суда. «В судебное заседание подсудимая явилась в состоянии алкогольного опьянения. С учетом специфики преступления, ей изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до 7 февраля 2023 года. Рассмотрение дела отложено», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Под уголовное дело женщина попала после того, как ее задержали пьяной за рулем Mazda 3. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения, ее штрафовали на 30 тысяч рублей и лишали прав. Последнее задержание стало последней каплей, после чего в отношении помощницы священника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция по этой статье предполагает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.