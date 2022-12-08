08 декабря 2022

В Челябинске пьяная помощница священника сорвала суд и попала в СИЗО

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , заключенные, арест, зал суда, подсудимый, полиция, арестант, наручники
Прямо из зала суда помощницу челябинского священника увезли в СИЗО Фото:

В Челябинске помощница настоятеля храма сорвала процесс по уголовному делу о пьяной езде, явившись пьяной на заседание суда. Женщину, находившуюся под подпиской о невыезде, сразу отправили в СИЗО на два месяца, сообщили URA.RU 9 декабря в пресс-службе Советского районного суда.

«В судебное заседание подсудимая явилась в состоянии алкогольного опьянения. С учетом специфики преступления, ей изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до 7 февраля 2023 года. Рассмотрение дела отложено», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Под уголовное дело женщина попала после того, как ее задержали пьяной за рулем Mazda 3. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения, ее штрафовали на 30 тысяч рублей и лишали прав.

Последнее задержание стало последней каплей, после чего в отношении помощницы священника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция по этой статье предполагает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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В Челябинске помощница настоятеля храма сорвала процесс по уголовному делу о пьяной езде, явившись пьяной на заседание суда. Женщину, находившуюся под подпиской о невыезде, сразу отправили в СИЗО на два месяца, сообщили URA.RU 9 декабря в пресс-службе Советского районного суда. «В судебное заседание подсудимая явилась в состоянии алкогольного опьянения. С учетом специфики преступления, ей изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до 7 февраля 2023 года. Рассмотрение дела отложено», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Под уголовное дело женщина попала после того, как ее задержали пьяной за рулем Mazda 3. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения, ее штрафовали на 30 тысяч рублей и лишали прав. Последнее задержание стало последней каплей, после чего в отношении помощницы священника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция по этой статье предполагает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.
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