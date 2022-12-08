Пермские ученые укрепили асфальт использованными медицинскими масками

Для укрепления асфальта решили добавить в него использованные медицинские маски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) для укрепления асфальта решили добавить в него использованные медицинские маски. Нити полипропилена, которые содержатся в них, стали армирующим элементом для стройматериала.

«Полученные образцы асфальтобетона отличаются повышенной устойчивостью на сжатие. Маски добавили жесткости и прочности», — цитирует ИА «Текст» аспирантку кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Веронику Салахову.

Разработчики уверяют, что применение масок безопасно, даже несмотря на пандемию коронавируса. Дело в том, что температура изготовления асфальтобетона достигает 160 градусов, при которой вирусы не выживают.