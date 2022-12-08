08 декабря 2022

Пермские ученые укрепили асфальт использованными медицинскими масками

© Служба новостей «URA.RU»
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Для укрепления асфальта решили добавить в него использованные медицинские маски Фото:

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) для укрепления асфальта решили добавить в него использованные медицинские маски. Нити полипропилена, которые содержатся в них, стали армирующим элементом для стройматериала.

«Полученные образцы асфальтобетона отличаются повышенной устойчивостью на сжатие. Маски добавили жесткости и прочности», — цитирует ИА «Текст» аспирантку кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Веронику Салахову.

Разработчики уверяют, что применение масок безопасно, даже несмотря на пандемию коронавируса. Дело в том, что температура изготовления асфальтобетона достигает 160 градусов, при которой вирусы не выживают.

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) для укрепления асфальта решили добавить в него использованные медицинские маски. Нити полипропилена, которые содержатся в них, стали армирующим элементом для стройматериала. «Полученные образцы асфальтобетона отличаются повышенной устойчивостью на сжатие. Маски добавили жесткости и прочности», — цитирует ИА «Текст» аспирантку кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Веронику Салахову. Разработчики уверяют, что применение масок безопасно, даже несмотря на пандемию коронавируса. Дело в том, что температура изготовления асфальтобетона достигает 160 градусов, при которой вирусы не выживают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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