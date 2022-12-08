Организаторы концертов в Екатеринбурге раскрыли, когда введут масочный режим

Организаторы концертов в Екатеринбурге не будут вводить маски до распоряжения Роспотребнадзора

Роспотребнадзор пока лишь рекомендует носить маски в общественных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концертные площадки в Екатеринбурге не будут вводить масочный режим и другие ограничения до тех пор, пока такие рекомендации не поступят от регионального Роспотребнадзора. Об этом URA.RU заявили представители одной из самых крупных концертных площадок «Екатеринбург-Экспо».

«Все площадки руководствуются распоряжениями Роспотребнадзора, т. к. самостоятельно вводить какие-либо ограничения на пребывание лиц (лимит % от вместимости зала, измерение температур и т. п.) площадки просто не имеют права», — рассказали в «Екатеринбург-Экспо». Также представители рекомендовали зрителям во избежание распространения болезней не посещать концерты, будучи больными.

В областном Роспотребнадзоре заявили, что рекомендуют свердловчанам соблюдать масочный режим при посещении массовых мероприятий с большим скоплением людей, медицинских учреждений, общественного транспорта. «В больших городах пора соблюдать неспецифические меры профилактики. Кроме масок у нас эффективными остаются все общие правила по неукоснительному мытью рук после прихода из любых общественных мест, использование антисептиков и все те правила, которые мы неплохо выучили за последние три года», — заявили в ведомстве.

Специалисты также подчеркнули, что грипп и ОРВИ — это те заболевания, с которыми россияне живут не один десяток лет, а значит в жестких ограничениях общество не нуждается. «При этом любой работодатель может ввести масочный режим на предприятии. Это не запрещено санитарными правилами, маска является эффективным средством профилактики», — обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Салде ввели масочный режим для взрослых из-за большого процента заболевших ОРВИ и гриппом. Также в Нижней Салде в одной из школ на карантин отправили 12 классов.