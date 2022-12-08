Губернатор Куйвашев провел закрытую встречу с иностранными дипломатами

На встречу с Евгением Куйвашевым приехали представители дружественных стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с представителями иностранных государств, которые активно взаимодействуют с Екатеринбургом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев на встрече с руководителями дипмиссий дружественных России государств, аккредитованных в Екатеринбурге, подвел итоги совместной работы по укреплению взаимного сотрудничества», — сообщили в ДИПе. Там подчеркнули, что подобное мероприятие традиционно проводится уже много лет.

На встречу приехали представители торговли иностранных государств, дипломаты, почетные консулы. Куйвашев рассказал, что Екатеринбург и другие города Свердловской области взаимодействуют со многими странами, среди которых Турция, Вьетнам, Китай, Армения и другие.