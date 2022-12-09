В Челябинске женщина за рулем малолитражного авто покалечила молодого человека

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Гонка с препятствиями на рекультивированной городской свалке «ECO RACE». Челябинск, кровь, медик, травма, скорая помощь, рана
Пострадавшего увезли в больницу на скорой помощи Фото:

В Челябинске 9 декабря женщина за рулем малолитражного автомобиля Daewoo Matiz сбила молодого человека на пешеходном переходе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«9 декабря в 16: 05 часов в Челябинске напротив дома 2 по улице Ворошилова, водитель автомобиля Daewoo Matiz, женщина 1979 года рождения, совершила наезд на пешехода. Молодой человек 18 лет переходил в момент ДТП проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — заявили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП молодого человека увезли в больницу на автомобиле «Скорой помощи». Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства произошедшего

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В Челябинске 9 декабря женщина за рулем малолитражного автомобиля Daewoo Matiz сбила молодого человека на пешеходном переходе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «9 декабря в 16: 05 часов в Челябинске напротив дома 2 по улице Ворошилова, водитель автомобиля Daewoo Matiz, женщина 1979 года рождения, совершила наезд на пешехода. Молодой человек 18 лет переходил в момент ДТП проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — заявили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП молодого человека увезли в больницу на автомобиле «Скорой помощи». Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства произошедшего
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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