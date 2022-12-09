В Челябинске женщина за рулем малолитражного авто покалечила молодого человека

Пострадавшего увезли в больницу на скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 9 декабря женщина за рулем малолитражного автомобиля Daewoo Matiz сбила молодого человека на пешеходном переходе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«9 декабря в 16: 05 часов в Челябинске напротив дома 2 по улице Ворошилова, водитель автомобиля Daewoo Matiz, женщина 1979 года рождения, совершила наезд на пешехода. Молодой человек 18 лет переходил в момент ДТП проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — заявили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП молодого человека увезли в больницу на автомобиле «Скорой помощи». Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства произошедшего