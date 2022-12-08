Тюменские эсеры раскрыли планы на выборы в 2023 году

«Справедливая Россия» хочет провести в гордуму Тюмени не меньше двух человек

Владимир Пискайкин планирует провести в гордуму Тюмени как минимум двух эсеров Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) планирует провести в 2023 году в городскую думу Тюмени как минимум двух кандидатов. Об этом URA.RU рассказал региональный лидер эсеров Владимир Пискайкин. В нынешнем созыве гордумы у СРЗП также два депутата.

«Думаю, примерно такой же [результат будет приемлемым как и в 2018 году]. Хотя может и больше», — отметил политик. Выборы в городскую думу намечены на 10 сентября 2023 года.

Городская дума Тюмени состоит из 36 депутатов. По итогам плебисцита 2018 года в представительный орган прошли 27 единороссов, пять членов ЛДПР, по два коммуниста и эсера.