МОК продлил запрет для российских спортсменов из-за Украины

09 декабря 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Санкции против российских и беларусских продлены, сообщил МОК Фото: pixabay.com © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Саммит международного олимпийского комитета продлил санкции против российских и беларусских спортсменов. Они были наложены из-за участия стран в конфликте на Украине. Это следует из публикации на официальном сайте МОК. «Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств должны оставаться в силе», — говорится в публикации. Саммит МОК уточнил, что также под запрет попадают использование флагов, гимнов и любых других опознавательных признаков государств России и Беларуси. После серии допинговых скандалов 2019 года, связанных с российскими спортсменами, Всемирное антидопинговое агентство приняло решение отстранить от участия российских спортсменов в соревнованиях на 4 года. Сам допинговый скандал разразился в 2015 году.

Саммит международного олимпийского комитета продлил санкции против российских и беларусских спортсменов. Они были наложены из-за участия стран в конфликте на Украине. Это следует из публикации на официальном сайте МОК. «Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств должны оставаться в силе», — говорится в публикации. Саммит МОК уточнил, что также под запрет попадают использование флагов, гимнов и любых других опознавательных признаков государств России и Беларуси. После серии допинговых скандалов 2019 года, связанных с российскими спортсменами, Всемирное антидопинговое агентство приняло решение отстранить от участия российских спортсменов в соревнованиях на 4 года. Сам допинговый скандал разразился в 2015 году.