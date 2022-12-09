МОК продлил запрет для российских спортсменов из-за Украины

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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , олимпийские кольца, олимпиада
Санкции против российских и беларусских продлены, сообщил МОК Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Саммит международного олимпийского комитета продлил санкции против российских и беларусских спортсменов. Они были наложены из-за участия стран в конфликте на Украине. Это следует из публикации на официальном сайте МОК.

«Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств должны оставаться в силе», — говорится в публикации. Саммит МОК уточнил, что также под запрет попадают использование флагов, гимнов и любых других опознавательных признаков государств России и Беларуси.

После серии допинговых скандалов 2019 года, связанных с российскими спортсменами, Всемирное антидопинговое агентство приняло решение отстранить от участия российских спортсменов в соревнованиях на 4 года. Сам допинговый скандал разразился в 2015 году.

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Саммит международного олимпийского комитета продлил санкции против российских и беларусских спортсменов. Они были наложены из-за участия стран в конфликте на Украине. Это следует из публикации на официальном сайте МОК. «Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств должны оставаться в силе», — говорится в публикации. Саммит МОК уточнил, что также под запрет попадают использование флагов, гимнов и любых других опознавательных признаков государств России и Беларуси. После серии допинговых скандалов 2019 года, связанных с российскими спортсменами, Всемирное антидопинговое агентство приняло решение отстранить от участия российских спортсменов в соревнованиях на 4 года. Сам допинговый скандал разразился в 2015 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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