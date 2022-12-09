Путин раскрыл, кто вел переговоры по обмену Бута

Путин отметил результаты работы ФСБ России
Переговоры по вопросу обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
«Что касается обменов, переговоры [по поводу обмена Виктора Бута] вела ФСБ и служба добилась результатов, которые вы видите сейчас», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
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