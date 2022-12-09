Путин раскрыл, кто вел переговоры по обмену Бута

Путин сообщил, что переговоры по обмену Бута вела ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин отметил результаты работы ФСБ России Фото:

Переговоры по вопросу обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

«Что касается обменов, переговоры [по поводу обмена Виктора Бута] вела ФСБ и служба добилась результатов, которые вы видите сейчас», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

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Переговоры по вопросу обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. «Что касается обменов, переговоры [по поводу обмена Виктора Бута] вела ФСБ и служба добилась результатов, которые вы видите сейчас», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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