Путин прокомментировал приговор Яшину*

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Конференция РПР-ПАРНАС. 15 ноября 2014г. Москва, яшин илья
Адвокат Яшина после приговора знает, как поступить, отметил Путин Фото:

Вмешательство в деятельность судов недопустимо. Так президент России Владимир Путин прокомментировал приговор Илье Яшину (признан иноагентом) на пресс-конференции.

«Вмешательство в деятельность судов недопустимо и нецелесообразно подвергать сомнению их решения. Адвокаты Яшина после приговора, наверняка, знают, как им поступить», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

Перед своим ответом на вопрос журналистов о решении суда в отношении политика Путин уточнил у них, кто такой Илья Яшин. А на вопрос о том, не считает ли он срок лишения свободы, к которому приговорили Яшина, «зверским», российский президент ответил, что «если кажется, то надо креститься».

* Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом

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Вмешательство в деятельность судов недопустимо. Так президент России Владимир Путин прокомментировал приговор Илье Яшину (признан иноагентом) на пресс-конференции. «Вмешательство в деятельность судов недопустимо и нецелесообразно подвергать сомнению их решения. Адвокаты Яшина после приговора, наверняка, знают, как им поступить», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Перед своим ответом на вопрос журналистов о решении суда в отношении политика Путин уточнил у них, кто такой Илья Яшин. А на вопрос о том, не считает ли он срок лишения свободы, к которому приговорили Яшина, «зверским», российский президент ответил, что «если кажется, то надо креститься». * Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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