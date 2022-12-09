Путин прокомментировал приговор Яшину*

09 декабря 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Адвокат Яшина после приговора знает, как поступить, отметил Путин Фото: Антон Белицкий © URA.RU Вмешательство в деятельность судов недопустимо. Так президент России Владимир Путин прокомментировал приговор Илье Яшину (признан иноагентом) на пресс-конференции. «Вмешательство в деятельность судов недопустимо и нецелесообразно подвергать сомнению их решения. Адвокаты Яшина после приговора, наверняка, знают, как им поступить», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Перед своим ответом на вопрос журналистов о решении суда в отношении политика Путин уточнил у них, кто такой Илья Яшин. А на вопрос о том, не считает ли он срок лишения свободы, к которому приговорили Яшина, «зверским», российский президент ответил, что «если кажется, то надо креститься». * Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом

Вмешательство в деятельность судов недопустимо. Так президент России Владимир Путин прокомментировал приговор Илье Яшину (признан иноагентом) на пресс-конференции. «Вмешательство в деятельность судов недопустимо и нецелесообразно подвергать сомнению их решения. Адвокаты Яшина после приговора, наверняка, знают, как им поступить», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Перед своим ответом на вопрос журналистов о решении суда в отношении политика Путин уточнил у них, кто такой Илья Яшин. А на вопрос о том, не считает ли он срок лишения свободы, к которому приговорили Яшина, «зверским», российский президент ответил, что «если кажется, то надо креститься». * Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом