США ввели санкции против Памфиловой

США ввели санкции против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.
«США ввели санкции против ЦИК РФ и 15 ее членов, включая Памфилову», — сообщается на сайте министерства США. В финансовом ведомстве уточнили, что Соединенные Штаты приняли санкционные меры против физических лиц девяти стран, включая Россию, «за причастность к коррупции и нарушению прав человека.
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США ввели санкции против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина. «США ввели санкции против ЦИК РФ и 15 ее членов, включая Памфилову», — сообщается на сайте министерства США. В финансовом ведомстве уточнили, что Соединенные Штаты приняли санкционные меры против физических лиц девяти стран, включая Россию, «за причастность к коррупции и нарушению прав человека.