США ввели санкции против Памфиловой

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
США приняли ограничительные меры против Памфиловой и еще 15 членов ЦИК России Фото:
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США ввели санкции против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

«США ввели санкции против ЦИК РФ и 15 ее членов, включая Памфилову», — сообщается на сайте министерства США. В финансовом ведомстве уточнили, что Соединенные Штаты приняли санкционные меры против физических лиц девяти стран, включая Россию, «за причастность к коррупции и нарушению прав человека.

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США ввели санкции против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина. «США ввели санкции против ЦИК РФ и 15 ее членов, включая Памфилову», — сообщается на сайте министерства США. В финансовом ведомстве уточнили, что Соединенные Штаты приняли санкционные меры против физических лиц девяти стран, включая Россию, «за причастность к коррупции и нарушению прав человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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