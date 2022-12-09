Белый дом согласился провести проверку отправленной Зеленскому помощи

Белый дом поддерживает предложение членов Конгресса США о необходимости расширить аудит помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе разговора с журналистами.
«Мы согласны с членами конгресса о расширении аудита [помощи Украине]», — сказал Кирби. Его слова передает РИА Новости.
Ранее о расширении аудита помощи Украине Белый дом просили республиканцы. Конгрессвумен от партии Марджори Грин подчеркивала, что американцы заслуживают знать, «куда ушел каждый цент».
Ранее Кирби сообщил о выделении США нового пакета военной помощи Украине в размере 275 млн долларов, отмечает «Национальная служба новостей». А Конгресс США одобрил многомиллионную помощь Киеву в области безопасности. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин, в свою очередь, обвинил США во вмешательстве в дела других государств, сообщают «Дни.ру».
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Белый дом поддерживает предложение членов Конгресса США о необходимости расширить аудит помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе разговора с журналистами. «Мы согласны с членами конгресса о расширении аудита [помощи Украине]», — сказал Кирби. Его слова передает РИА Новости. Ранее о расширении аудита помощи Украине Белый дом просили республиканцы. Конгрессвумен от партии Марджори Грин подчеркивала, что американцы заслуживают знать, «куда ушел каждый цент». Ранее Кирби сообщил о выделении США нового пакета военной помощи Украине в размере 275 млн долларов, отмечает «Национальная служба новостей». А Конгресс США одобрил многомиллионную помощь Киеву в области безопасности. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин, в свою очередь, обвинил США во вмешательстве в дела других государств, сообщают «Дни.ру».