09 декабря 2022

Челябинский депутат Госдумы возглавила группу дружбы РФ и Южной Осетии. Фото

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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова работает в Южной Осетии Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова возглавила группу дружбы между законодательными органами России и Южной Осетии. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

«Для меня большая честь возглавлять группу дружбы между законодательными органами России и Южной Осетии. Нам важно выстроить взаимодействие с парламентом, заниматься не только гармонизацией законодательства, но и созданием совместных проектов. Мы открыты к сотрудничеству по разным направлениям!», — отметила Лантратова в своем telegram-канале.

Парламентарий уточнила, что делегация из РФ посетила Южную Осетию для участия в мероприятиях, которые приурочены к 100-летию образования СССР. Лантратова уточнила, что посещает эту страну уже второй раз, а также рассказала о встрече с главой парламента Южной Осетии Аланом Алборовым.

Лантратова посещает Южную Осетию уже второй раз

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова возглавила группу дружбы между законодательными органами России и Южной Осетии. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. «Для меня большая честь возглавлять группу дружбы между законодательными органами России и Южной Осетии. Нам важно выстроить взаимодействие с парламентом, заниматься не только гармонизацией законодательства, но и созданием совместных проектов. Мы открыты к сотрудничеству по разным направлениям!», — отметила Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий уточнила, что делегация из РФ посетила Южную Осетию для участия в мероприятиях, которые приурочены к 100-летию образования СССР. Лантратова уточнила, что посещает эту страну уже второй раз, а также рассказала о встрече с главой парламента Южной Осетии Аланом Алборовым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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