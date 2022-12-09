Яна Лантратова работает в Южной Осетии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова возглавила группу дружбы между законодательными органами России и Южной Осетии. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

«Для меня большая честь возглавлять группу дружбы между законодательными органами России и Южной Осетии. Нам важно выстроить взаимодействие с парламентом, заниматься не только гармонизацией законодательства, но и созданием совместных проектов. Мы открыты к сотрудничеству по разным направлениям!», — отметила Лантратова в своем telegram-канале.

Парламентарий уточнила, что делегация из РФ посетила Южную Осетию для участия в мероприятиях, которые приурочены к 100-летию образования СССР. Лантратова уточнила, что посещает эту страну уже второй раз, а также рассказала о встрече с главой парламента Южной Осетии Аланом Алборовым.