Кириенко отметил героизм молодых ребят в ходе спецоперации по защите Донбасса

Кириенко: сегодня подвиги молодых ребят сопоставимы с подвигами наших дедов и прадедов

09 декабря 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко сравнил подвиги молодых россиян с героизмом прадедов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня подвиги молодых ребят сопоставимы с достижениями наших дедов и прадедов, а результат станет примером для подрастающего поколения. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Сегодняшнее время героев — это время, когда патриотизм проверяется не словами, а действиями», — подчеркнул он во время Всероссийского патриотического форума и премии «Патриот — 2022», передает ТАСС. «Для нас всех крайне важно, что сегодня [совершаются] подвиги, сопоставимые с подвигами наших дедов и прадедов, на которых мы все учились и воспитывались», — отметил Кириенко. По его словам, сегодняшние подвиги ребят не меньше, чем те, которые совершали их ровесники из «Молодой Гвардии» 80 лет назад. Кириенко назвал героями врачей, которые «спасают жизни под обстрелами, проводя тяжелейшие операции в больницах», волонтеров, которые «с риском для жизни шли прямо вслед за военнослужащими, вытаскивали детей из подвалов Мариуполя, разносили гумпомощь в Волновахе». Также, по его мнению, героями являются учителя, которые «преподавали, поддерживали школы, учеников даже в разгар боев». Он подчеркнул, что результат сегодняшней борьбы за справедливость — это то, во что будет верить будущее поколение России. «За то, насколько в их сердцах и душах сохранятся традиции, убеждения и вера их отцов и дедов», — уверен политик. Кириенко считает, что каждый боец должен воспринимать возможность встать на защиту родного государства как высшую миссию. Россия объявила спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сегодня подвиги молодых ребят сопоставимы с достижениями наших дедов и прадедов, а результат станет примером для подрастающего поколения. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Сегодняшнее время героев — это время, когда патриотизм проверяется не словами, а действиями», — подчеркнул он во время Всероссийского патриотического форума и премии «Патриот — 2022», передает ТАСС. «Для нас всех крайне важно, что сегодня [совершаются] подвиги, сопоставимые с подвигами наших дедов и прадедов, на которых мы все учились и воспитывались», — отметил Кириенко. По его словам, сегодняшние подвиги ребят не меньше, чем те, которые совершали их ровесники из «Молодой Гвардии» 80 лет назад. Кириенко назвал героями врачей, которые «спасают жизни под обстрелами, проводя тяжелейшие операции в больницах», волонтеров, которые «с риском для жизни шли прямо вслед за военнослужащими, вытаскивали детей из подвалов Мариуполя, разносили гумпомощь в Волновахе». Также, по его мнению, героями являются учителя, которые «преподавали, поддерживали школы, учеников даже в разгар боев». Он подчеркнул, что результат сегодняшней борьбы за справедливость — это то, во что будет верить будущее поколение России. «За то, насколько в их сердцах и душах сохранятся традиции, убеждения и вера их отцов и дедов», — уверен политик. Кириенко считает, что каждый боец должен воспринимать возможность встать на защиту родного государства как высшую миссию. Россия объявила спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей.