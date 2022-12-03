Кириенко назвал высшей миссией бойца возможность встать на защиту России

03 декабря 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Каждый уважающий себя боец должен встать на защиту родины, заявил Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждый боец должен воспринимать возможность встать на защиту родного государства как высшую миссию. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения форума боевых искусств «Битва чемпионов — 14: Школы против школы». «Высшая миссия — возможность встать на защиту своего народа и своей страны — России», — цитирует слова Кириенко ТАСС. Он добавил, что каждый боец должен быть в силах защитить себя, а также успешно использовать приобретенное боевое искусство для защиты нуждающихся. Ранее глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин заявил, что россияне должны осознать, что в конфликте на Украине для России решается многое, если не все и призвал мужчин записываться в ряды добровольцев. Житель Химок 43-летний таксист Олег, записавшийся в ряды добровольцев, назвал службу в армии долгом совести перед родителями, родом и народом, передает телеканал 360.

Каждый боец должен воспринимать возможность встать на защиту родного государства как высшую миссию. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения форума боевых искусств «Битва чемпионов — 14: Школы против школы». «Высшая миссия — возможность встать на защиту своего народа и своей страны — России», — цитирует слова Кириенко ТАСС. Он добавил, что каждый боец должен быть в силах защитить себя, а также успешно использовать приобретенное боевое искусство для защиты нуждающихся. Ранее глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин заявил, что россияне должны осознать, что в конфликте на Украине для России решается многое, если не все и призвал мужчин записываться в ряды добровольцев. Житель Химок 43-летний таксист Олег, записавшийся в ряды добровольцев, назвал службу в армии долгом совести перед родителями, родом и народом, передает телеканал 360.