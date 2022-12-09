Зеленский признал тяжелую обстановку для ВСУ в четырех районах Донбасса

По словам Владимира Зеленского, самые горячие участки фронта — это Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная сегодня самые горячие точки на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Бахмут практически уничтожен», — сообщил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, ситуация на фронте для ВСУ остается тяжелой. Он отметил, что самые горячие точки — Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.
Ранее Зеленский назвал наиболее горячими и болезненными участками фронта Артемовск и Соледар. Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн сообщил о больших потерях ВСУ на этом направлении. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса.