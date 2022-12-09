09 декабря 2022

Зеленский признал тяжелую обстановку для ВСУ в четырех районах Донбасса

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
По словам Владимира Зеленского, самые горячие участки фронта — это Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная сегодня самые горячие точки на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Бахмут практически уничтожен», — сообщил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, ситуация на фронте для ВСУ остается тяжелой. Он отметил, что самые горячие точки — Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

Ранее Зеленский назвал наиболее горячими и болезненными участками фронта Артемовск и Соледар. Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн сообщил о больших потерях ВСУ на этом направлении. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса.

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Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная сегодня самые горячие точки на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Бахмут практически уничтожен», — сообщил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, ситуация на фронте для ВСУ остается тяжелой. Он отметил, что самые горячие точки — Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная. Ранее Зеленский назвал наиболее горячими и болезненными участками фронта Артемовск и Соледар. Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн сообщил о больших потерях ВСУ на этом направлении. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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