Небензя поинтересовался у Совбеза ООН, кто на самом деле противостоит России на Украине

Постпред РФ в ООН усомнился, что российской армии противостоят украинцы

10 декабря 2022 в 04:54 Размер текста - 17 +

Небензя отметил беспрецедентные объемы военной помощи Украине Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти усомнились в том, что ВС РФ в рамках спецоперации противостоят только украинские военные. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. «Украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно: без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились, и это признают сами лидеры преступного киевского режима», — произнес Василий Небензя в своей речи, передает РИА Новости. Российский дипломат отметил, что объемы военной поддержки Киева беспрецедентны. «На вооружение и помощь Украины менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО», — подчеркнул Василий Небензя. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует в следующем году увеличить финансирование Украины на 2 млрд евро. При этом конгресс США принял рекордный оборонный бюджет на 2023 год в размере 858 миллиардов долларов. Согласно сообщению, оборонный бюджет включает в себя расходы на финансирование закупок оружия (кораблей и самолетов), увеличение заработной платы военнослужащим, а также выделение средств на поддержку Украины и Тайваня. Кроме этого в Белом Доме сообщали, что США и Франция планируют усилить военную помощь Киеву. Париж и Вашингтон планируют поставить системы ПВО (противовоздушной обороны) и ресурсы для восстановления энергосистемы страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти усомнились в том, что ВС РФ в рамках спецоперации противостоят только украинские военные. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. «Украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно: без упомянутой западной помощи военные действия на Украине уже давно бы закончились, и это признают сами лидеры преступного киевского режима», — произнес Василий Небензя в своей речи, передает РИА Новости. Российский дипломат отметил, что объемы военной поддержки Киева беспрецедентны. «На вооружение и помощь Украины менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства государств НАТО», — подчеркнул Василий Небензя. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует в следующем году увеличить финансирование Украины на 2 млрд евро. При этом конгресс США принял рекордный оборонный бюджет на 2023 год в размере 858 миллиардов долларов. Согласно сообщению, оборонный бюджет включает в себя расходы на финансирование закупок оружия (кораблей и самолетов), увеличение заработной платы военнослужащим, а также выделение средств на поддержку Украины и Тайваня. Кроме этого в Белом Доме сообщали, что США и Франция планируют усилить военную помощь Киеву. Париж и Вашингтон планируют поставить системы ПВО (противовоздушной обороны) и ресурсы для восстановления энергосистемы страны.