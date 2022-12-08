США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год

Конгресс США принял оборонный бюджет на 2023 год объемом 858 млрд долларов

09 декабря 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

Конгресс США одобрил оборонный бюджет рекордных размеров на 2023 год Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Расходы на оборону в 2023 году станут рекордными для Вашингтона. Палата представителей США приняла оборонный бюджет в размере 858 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют результаты голосования. «Палата представителей США в четверг поддержала закон, открывающий путь к тому, чтобы в следующем году оборонный бюджет достиг рекордных 858 миллиардов долларов», — сообщили в Палате представителей США . Также отмечается, что данная сумма выше на 45 миллиардов долларов, чем та, что была предложена первоначально президентом США Джо Байденом. Согласно сообщению, оборонный бюджет включает в себя расходы на финансирование закупок оружия (кораблей и самолетов), увеличение заработной платы военнослужащим. Кроме того, деньги выделены на поддержку Украины и Тайваня. Ранее в Белом доме сообщили, что США планируют усилить военную помощь Украине. К такому соглашению пришли США и Франция по итогам встречи французского президента Эммануэля Макрона с американским лидером Джо Байденом. Кроме того, конфликт на Украине кардинально изменил подход США к формированию оборонного бюджета, об этом рассказал в своем материале МК .

Расходы на оборону в 2023 году станут рекордными для Вашингтона. Палата представителей США приняла оборонный бюджет в размере 858 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют результаты голосования. «Палата представителей США в четверг поддержала закон, открывающий путь к тому, чтобы в следующем году оборонный бюджет достиг рекордных 858 миллиардов долларов», — сообщили в Палате представителей США. Также отмечается, что данная сумма выше на 45 миллиардов долларов, чем та, что была предложена первоначально президентом США Джо Байденом. Согласно сообщению, оборонный бюджет включает в себя расходы на финансирование закупок оружия (кораблей и самолетов), увеличение заработной платы военнослужащим. Кроме того, деньги выделены на поддержку Украины и Тайваня. Ранее в Белом доме сообщили, что США планируют усилить военную помощь Украине. К такому соглашению пришли США и Франция по итогам встречи французского президента Эммануэля Макрона с американским лидером Джо Байденом. Кроме того, конфликт на Украине кардинально изменил подход США к формированию оборонного бюджета, об этом рассказал в своем материале МК.