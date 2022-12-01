01 декабря 2022

Франция и США намерены усилить военную помощь Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон на встрече с Джо Байденом договорились об усилении военной помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и Франция планируют усилить военную помощь Украине. Об этом сообщается в заявлении по итогам встречи французского президента Эммануэля Макрона с американским лидером Джо Байденом, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты и Франция подтверждают постоянную поддержку своими странами защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Они планируют продолжить работу с партнерами и союзниками, чтобы расширить финансовую поддержку», — сообщается в заявлении.

Париж и Вашингтон планируют поставить системы ПВО (противовоздушной обороны) и ресурсы для восстановления энергосистемы страны. О помощи Украине речь пойдет также во время международной конференции в столице Франции 13 декабря.

Ранее по итогам встречи Макрона и Байдена сообщалось о расширении США и Францией перспективного военно-технического сотрудничества. Президент США также заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о спецоперации. О безопасности Запорожской АЭС с президентом России намерен вести переговоры французский лидер.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это многие западные страны стали оказывать Киеву военную поддержку, а против РФ вводить экономические и политические санкции.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США и Франция планируют усилить военную помощь Украине. Об этом сообщается в заявлении по итогам встречи французского президента Эммануэля Макрона с американским лидером Джо Байденом, опубликованном на официальном сайте Белого дома. «Соединенные Штаты и Франция подтверждают постоянную поддержку своими странами защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Они планируют продолжить работу с партнерами и союзниками, чтобы расширить финансовую поддержку», — сообщается в заявлении. Париж и Вашингтон планируют поставить системы ПВО (противовоздушной обороны) и ресурсы для восстановления энергосистемы страны. О помощи Украине речь пойдет также во время международной конференции в столице Франции 13 декабря. Ранее по итогам встречи Макрона и Байдена сообщалось о расширении США и Францией перспективного военно-технического сотрудничества. Президент США также заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о спецоперации. О безопасности Запорожской АЭС с президентом России намерен вести переговоры французский лидер. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это многие западные страны стали оказывать Киеву военную поддержку, а против РФ вводить экономические и политические санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...