Франция и США намерены усилить военную помощь Украине

02 декабря 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон на встрече с Джо Байденом договорились об усилении военной помощи Украине Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Франция планируют усилить военную помощь Украине. Об этом сообщается в заявлении по итогам встречи французского президента Эммануэля Макрона с американским лидером Джо Байденом, опубликованном на официальном сайте Белого дома. «Соединенные Штаты и Франция подтверждают постоянную поддержку своими странами защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Они планируют продолжить работу с партнерами и союзниками, чтобы расширить финансовую поддержку», — сообщается в заявлении . Париж и Вашингтон планируют поставить системы ПВО (противовоздушной обороны) и ресурсы для восстановления энергосистемы страны. О помощи Украине речь пойдет также во время международной конференции в столице Франции 13 декабря. Ранее по итогам встречи Макрона и Байдена сообщалось о расширении США и Францией перспективного военно-технического сотрудничества. Президент США также заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о спецоперации. О безопасности Запорожской АЭС с президентом России намерен вести переговоры французский лидер. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это многие западные страны стали оказывать Киеву военную поддержку, а против РФ вводить экономические и политические санкции.

США и Франция планируют усилить военную помощь Украине. Об этом сообщается в заявлении по итогам встречи французского президента Эммануэля Макрона с американским лидером Джо Байденом, опубликованном на официальном сайте Белого дома. «Соединенные Штаты и Франция подтверждают постоянную поддержку своими странами защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Они планируют продолжить работу с партнерами и союзниками, чтобы расширить финансовую поддержку», — сообщается в заявлении. Париж и Вашингтон планируют поставить системы ПВО (противовоздушной обороны) и ресурсы для восстановления энергосистемы страны. О помощи Украине речь пойдет также во время международной конференции в столице Франции 13 декабря. Ранее по итогам встречи Макрона и Байдена сообщалось о расширении США и Францией перспективного военно-технического сотрудничества. Президент США также заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о спецоперации. О безопасности Запорожской АЭС с президентом России намерен вести переговоры французский лидер. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это многие западные страны стали оказывать Киеву военную поддержку, а против РФ вводить экономические и политические санкции.