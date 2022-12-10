Reutres: Си Цзиньпин предложил торговать нефтью в юанях, чтобы ослабить влияние США

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, добыча, нефть, буровая вышка
Переход на торговлю нефтью в юанях может ослабить влияние США Фото:

Глава КНР Си Цзиньпин предложил лидерам арабским стран перейти на торговлю нефтью в юанях. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

«Пекин лоббирует использование в торговле юаня вместо доллара США. Источник в Саудовской Аравии, выступавший перед визитом Си, сообщил агентству Reuters, что решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, но „еще не время“», — пишет Reuters.

Цзиньпин заявил в пятницу, что Китай будет использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу как платформу для расчета в юанях по торговле нефтью и газом. Издание отмечает, что переход на торговлю в юанях позволит установить свою валюту на международном рынке и ослабить влияние Вашингтона на торговлю. Reuters сообщает, что большая часть активов и резервов Саудовской Аравии выражена в долларах.

Ранее лидер Китая заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Саудовской Аравией, сообщает «Национальная служба новостей». Китай также сотрудничает с Россией. «Роснефть» обеспечивает 7% потребностей Пекина в нефти, передает RT. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия готова усилить сотрудничество с Китаем в энергетической сфере.

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Глава КНР Си Цзиньпин предложил лидерам арабским стран перейти на торговлю нефтью в юанях. Об этом сообщает британское агентство Reuters. «Пекин лоббирует использование в торговле юаня вместо доллара США. Источник в Саудовской Аравии, выступавший перед визитом Си, сообщил агентству Reuters, что решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, но „еще не время“», — пишет Reuters. Цзиньпин заявил в пятницу, что Китай будет использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу как платформу для расчета в юанях по торговле нефтью и газом. Издание отмечает, что переход на торговлю в юанях позволит установить свою валюту на международном рынке и ослабить влияние Вашингтона на торговлю. Reuters сообщает, что большая часть активов и резервов Саудовской Аравии выражена в долларах. Ранее лидер Китая заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Саудовской Аравией, сообщает «Национальная служба новостей». Китай также сотрудничает с Россией. «Роснефть» обеспечивает 7% потребностей Пекина в нефти, передает RT. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия готова усилить сотрудничество с Китаем в энергетической сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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