Reutres: Си Цзиньпин предложил торговать нефтью в юанях, чтобы ослабить влияние США

10 декабря 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Переход на торговлю нефтью в юанях может ослабить влияние США Фото: media.gazprom-neft.ru Глава КНР Си Цзиньпин предложил лидерам арабским стран перейти на торговлю нефтью в юанях. Об этом сообщает британское агентство Reuters. «Пекин лоббирует использование в торговле юаня вместо доллара США. Источник в Саудовской Аравии, выступавший перед визитом Си, сообщил агентству Reuters, что решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, но „еще не время“», — пишет Reuters . Цзиньпин заявил в пятницу, что Китай будет использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу как платформу для расчета в юанях по торговле нефтью и газом. Издание отмечает, что переход на торговлю в юанях позволит установить свою валюту на международном рынке и ослабить влияние Вашингтона на торговлю. Reuters сообщает, что большая часть активов и резервов Саудовской Аравии выражена в долларах. Ранее лидер Китая заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Саудовской Аравией, сообщает «Национальная служба новостей». Китай также сотрудничает с Россией. «Роснефть» обеспечивает 7% потребностей Пекина в нефти, передает RT. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия готова усилить сотрудничество с Китаем в энергетической сфере.

Глава КНР Си Цзиньпин предложил лидерам арабским стран перейти на торговлю нефтью в юанях. Об этом сообщает британское агентство Reuters. «Пекин лоббирует использование в торговле юаня вместо доллара США. Источник в Саудовской Аравии, выступавший перед визитом Си, сообщил агентству Reuters, что решение продавать небольшое количество нефти в юанях Китаю может иметь смысл для прямой оплаты китайского импорта, но „еще не время“», — пишет Reuters. Цзиньпин заявил в пятницу, что Китай будет использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу как платформу для расчета в юанях по торговле нефтью и газом. Издание отмечает, что переход на торговлю в юанях позволит установить свою валюту на международном рынке и ослабить влияние Вашингтона на торговлю. Reuters сообщает, что большая часть активов и резервов Саудовской Аравии выражена в долларах. Ранее лидер Китая заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Саудовской Аравией, сообщает «Национальная служба новостей». Китай также сотрудничает с Россией. «Роснефть» обеспечивает 7% потребностей Пекина в нефти, передает RT. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия готова усилить сотрудничество с Китаем в энергетической сфере.