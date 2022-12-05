Мишустин: Россия усилит сотрудничество с Китаем

Россия готова усилить сотрудничество с Китаем и работать над новыми совместными проектами в сфере энергетики. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
«Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов в Китай и работать над новыми масштабными проектами в данной сфере», — заявил Мишустин. Его слова передает ТАСС.
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Россия готова усилить сотрудничество с Китаем и работать над новыми совместными проектами в сфере энергетики. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. «Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов в Китай и работать над новыми масштабными проектами в данной сфере», — заявил Мишустин. Его слова передает ТАСС. Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак сообщил о переходе России и Китая на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах. А председатель КНР Си Цзиньпин сообщал о крепких дружеских отношениях между странами.