Мишустин: Россия усилит сотрудничество с Китаем

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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, мишустин михаил
Мишустин заявил о готовности России выполнить свои обязательства перед Китаем Фото:

Россия готова усилить сотрудничество с Китаем и работать над новыми совместными проектами в сфере энергетики. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

«Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов в Китай и работать над новыми масштабными проектами в данной сфере», — заявил Мишустин. Его слова передает ТАСС.

Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак сообщил о переходе России и Китая на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах. А председатель КНР Си Цзиньпин сообщал о крепких дружеских отношениях между странами.

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Россия готова усилить сотрудничество с Китаем и работать над новыми совместными проектами в сфере энергетики. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. «Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов в Китай и работать над новыми масштабными проектами в данной сфере», — заявил Мишустин. Его слова передает ТАСС. Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак сообщил о переходе России и Китая на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах. А председатель КНР Си Цзиньпин сообщал о крепких дружеских отношениях между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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