Православная церковь заявила о нарушении религиозных свобод на Украине

УПЦ МП сталкивается с ограничениями религиозных свобод на территории Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Украинская православная церковь (УПЦ) сталкивается с гонениями, агрессией, насилием и нуждается, чтобы все заинтересованные лица не закрывали глаза на эти вопиющие случаи и встали на ее защиту. Об этом сообщили в синоде Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

«Синод выразил свою обеспокоенность агрессией и насилием, направленными против жизни канонической церкви на территории Украины», — говорится в заявлении на сайте РПЦЗ . Там отметили, что испытывают большую надежду на тех, кому не безразлична судьба церкви, кто сможет выступить в поддержку и защиту прав и религиозных свобод православной церкви на Украине и ее многомиллионной паствы.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что при обысках в храмах УПЦ была найдена пророссийская литература и наличные. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за репрессии в отношении канонической УПЦ Московского патриархата, передает RT. Также под подозрениями в деятельности против украинского государства и разжигании ненависти на почве религии оказался ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ Московского патриархата архиепископ Шумский Иов, сообщает «Национальная служба новостей».