Православная церковь заявила о нарушении религиозных свобод на Украине

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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, рпц
УПЦ МП сталкивается с ограничениями религиозных свобод на территории Украины Фото:

Украинская православная церковь (УПЦ) сталкивается с гонениями, агрессией, насилием и нуждается, чтобы все заинтересованные лица не закрывали глаза на эти вопиющие случаи и встали на ее защиту. Об этом сообщили в синоде Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

«Синод выразил свою обеспокоенность агрессией и насилием, направленными против жизни канонической церкви на территории Украины», — говорится в заявлении на сайте РПЦЗ. Там отметили, что испытывают большую надежду на тех, кому не безразлична судьба церкви, кто сможет выступить в поддержку и защиту прав и религиозных свобод православной церкви на Украине и ее многомиллионной паствы.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что при обысках в храмах УПЦ была найдена пророссийская литература и наличные. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за репрессии в отношении канонической УПЦ Московского патриархата, передает RT. Также под подозрениями в деятельности против украинского государства и разжигании ненависти на почве религии оказался ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ Московского патриархата архиепископ Шумский Иов, сообщает «Национальная служба новостей».

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Украинская православная церковь (УПЦ) сталкивается с гонениями, агрессией, насилием и нуждается, чтобы все заинтересованные лица не закрывали глаза на эти вопиющие случаи и встали на ее защиту. Об этом сообщили в синоде Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). «Синод выразил свою обеспокоенность агрессией и насилием, направленными против жизни канонической церкви на территории Украины», — говорится в заявлении на сайте РПЦЗ. Там отметили, что испытывают большую надежду на тех, кому не безразлична судьба церкви, кто сможет выступить в поддержку и защиту прав и религиозных свобод православной церкви на Украине и ее многомиллионной паствы. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что при обысках в храмах УПЦ была найдена пророссийская литература и наличные. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за репрессии в отношении канонической УПЦ Московского патриархата, передает RT. Также под подозрениями в деятельности против украинского государства и разжигании ненависти на почве религии оказался ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ Московского патриархата архиепископ Шумский Иов, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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