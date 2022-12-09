09 декабря 2022

Комарова пригласила на главный кинофестиваль ХМАО индийцев

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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова пригласила на фестиваль «Дух огня» индийскую делегацию Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО индийскую делегацию. Трансляция мероприятия «Кинодиалоги. Север — Юг» велась на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«В нашей работе сегодня принимают участие представители киноиндустрии Индии. Мы с этой страной похожи мультикультурностью и мультиязычностью. Будем рады видеть Индию гостем фестиваля „Дух огня“ в 2023 году», — поделилась Комарова.

Представители индийского кинематографа рассказали о готовности к совместному сотрудничеству. «Диалог — отличная возможность понять, что мы можем сделать друг для друга», — сказал Викромджат Рой, член национальной корпорации по развитию кино. Жители Индии присутствовали на встрече онлайн.

В ходе дискуссии обсуждалось этническое кино. На мероприятии собрались также представители российской киноиндустрии. Ранее сообщалось, что сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня».

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Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО индийскую делегацию. Трансляция мероприятия «Кинодиалоги. Север — Юг» велась на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «В нашей работе сегодня принимают участие представители киноиндустрии Индии. Мы с этой страной похожи мультикультурностью и мультиязычностью. Будем рады видеть Индию гостем фестиваля „Дух огня“ в 2023 году», — поделилась Комарова. Представители индийского кинематографа рассказали о готовности к совместному сотрудничеству. «Диалог — отличная возможность понять, что мы можем сделать друг для друга», — сказал Викромджат Рой, член национальной корпорации по развитию кино. Жители Индии присутствовали на встрече онлайн. В ходе дискуссии обсуждалось этническое кино. На мероприятии собрались также представители российской киноиндустрии. Ранее сообщалось, что сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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