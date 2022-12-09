Пермяков предупредили о сильных метелях и гололеде

Пермяков предупреждают о неблагоприятных погодных условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Прикамья предупреждают об опасности, которая связана с неблагоприятными погодными условиями. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Пермском краю.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ 11 декабря ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Возможен сильный снег, в отдельных районах региона — низовая метель, по северу местами — сильное наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередачи и ветвях деревьев», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели предупреждают, что не исключены обрывы линий электропередачи и аварии на системах ЖКХ. На дорогах региона могут появиться заторы и увеличиться количество ДТП.

О том, что из-за снегопада на пермской трассе на три дня ограничили движение для грузовиков, URA.RU писало ранее. Водителям рекомендуется, учитывая погодные условия, по возможности воздерживаться от дальних поездок.