09 декабря 2022

Пермяков предупредили о сильных метелях и гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, пешеходный переход, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
Пермяков предупреждают о неблагоприятных погодных условиях Фото:

Жителей Прикамья предупреждают об опасности, которая связана с неблагоприятными погодными условиями. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Пермском краю.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ 11 декабря ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Возможен сильный снег, в отдельных районах региона — низовая метель, по северу местами — сильное наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередачи и ветвях деревьев», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели предупреждают, что не исключены обрывы линий электропередачи и аварии на системах ЖКХ. На дорогах региона могут появиться заторы и увеличиться количество ДТП.

О том, что из-за снегопада на пермской трассе на три дня ограничили движение для грузовиков, URA.RU писало ранее. Водителям рекомендуется, учитывая погодные условия, по возможности воздерживаться от дальних поездок.

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Жителей Прикамья предупреждают об опасности, которая связана с неблагоприятными погодными условиями. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Пермском краю. «По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ 11 декабря ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Возможен сильный снег, в отдельных районах региона — низовая метель, по северу местами — сильное наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередачи и ветвях деревьев», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасатели предупреждают, что не исключены обрывы линий электропередачи и аварии на системах ЖКХ. На дорогах региона могут появиться заторы и увеличиться количество ДТП. О том, что из-за снегопада на пермской трассе на три дня ограничили движение для грузовиков, URA.RU писало ранее. Водителям рекомендуется, учитывая погодные условия, по возможности воздерживаться от дальних поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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