В Хельсинки устроили массовые шествия и сожгли российский флаг

В Хельсинки устроили массовое шествие к Дню независимости Финляндии, в ходе которого был сожжен флаг Российской Федерации. Об этом сообщает министерство иностранных дел (МИД) РФ в своем telegram-канале.
«В ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен государственный флаг РФ», — пишет МИД РФ. Москва рассматривает это действие как надругательства над государственным символом России. Дипломаты обратились к властям Финляндии с требованием привлечь к ответственности людей, которые совершили данное противоправное деяние.
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В Хельсинки устроили массовое шествие к Дню независимости Финляндии, в ходе которого был сожжен флаг Российской Федерации. Об этом сообщает министерство иностранных дел (МИД) РФ в своем telegram-канале. «В ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен государственный флаг РФ», — пишет МИД РФ. Москва рассматривает это действие как надругательства над государственным символом России. Дипломаты обратились к властям Финляндии с требованием привлечь к ответственности людей, которые совершили данное противоправное деяние.