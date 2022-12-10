В Хельсинки устроили массовые шествия и сожгли российский флаг

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, российский флаг, триколор, флаг россии
Группа лиц из Финляндии сожгли флаг РФ, сообщают МИД РФ Фото:

В Хельсинки устроили массовое шествие к Дню независимости Финляндии, в ходе которого был сожжен флаг Российской Федерации. Об этом сообщает министерство иностранных дел (МИД) РФ в своем telegram-канале.

«В ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен государственный флаг РФ», — пишет МИД РФ. Москва рассматривает это действие как надругательства над государственным символом России. Дипломаты обратились к властям Финляндии с требованием привлечь к ответственности людей, которые совершили данное противоправное деяние.

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В Хельсинки устроили массовое шествие к Дню независимости Финляндии, в ходе которого был сожжен флаг Российской Федерации. Об этом сообщает министерство иностранных дел (МИД) РФ в своем telegram-канале. «В ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен государственный флаг РФ», — пишет МИД РФ. Москва рассматривает это действие как надругательства над государственным символом России. Дипломаты обратились к властям Финляндии с требованием привлечь к ответственности людей, которые совершили данное противоправное деяние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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