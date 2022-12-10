В Хельсинки устроили массовые шествия и сожгли российский флаг

10 декабря 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Группа лиц из Финляндии сожгли флаг РФ, сообщают МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Хельсинки устроили массовое шествие к Дню независимости Финляндии, в ходе которого был сожжен флаг Российской Федерации. Об этом сообщает министерство иностранных дел (МИД) РФ в своем telegram-канале. «В ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен государственный флаг РФ», — пишет МИД РФ. Москва рассматривает это действие как надругательства над государственным символом России. Дипломаты обратились к властям Финляндии с требованием привлечь к ответственности людей, которые совершили данное противоправное деяние.

В Хельсинки устроили массовое шествие к Дню независимости Финляндии, в ходе которого был сожжен флаг Российской Федерации. Об этом сообщает министерство иностранных дел (МИД) РФ в своем telegram-канале. «В ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен государственный флаг РФ», — пишет МИД РФ. Москва рассматривает это действие как надругательства над государственным символом России. Дипломаты обратились к властям Финляндии с требованием привлечь к ответственности людей, которые совершили данное противоправное деяние.