09 декабря 2022

Военнослужащие ЦВО провели «Зарницу» для екатеринбургских школьников

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Военные ЦВО провели для школьников военно-спортивную игру «Зарница» Фото:

Военные железнодорожного соединения Центрального военного округа провели военно-спортивную игру «Зарница» для школьников Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Ребята соревновались в прохождении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата Калашникова, а также в перетягивании каната. После игры для учеников провели экскурсию по воинской части и рассказали об армейском быте», — рассказали в пресс-службе округа.

Школьникам продемонстрировали парк «Патриот», который находится на территории воинской части. По итогам «Зарницы» ребятам вручили памятные подарки и грамоты.

Ранее URA.RU сообщало о курсах начальной военной подготовки, которые будут преподавать в свердловских школах. Помощь в обучении и патриотическом воспитании школьников окажут Герои РФ.

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Военные железнодорожного соединения Центрального военного округа провели военно-спортивную игру «Зарница» для школьников Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Ребята соревновались в прохождении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата Калашникова, а также в перетягивании каната. После игры для учеников провели экскурсию по воинской части и рассказали об армейском быте», — рассказали в пресс-службе округа. Школьникам продемонстрировали парк «Патриот», который находится на территории воинской части. По итогам «Зарницы» ребятам вручили памятные подарки и грамоты. Ранее URA.RU сообщало о курсах начальной военной подготовки, которые будут преподавать в свердловских школах. Помощь в обучении и патриотическом воспитании школьников окажут Герои РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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