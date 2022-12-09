Военнослужащие ЦВО провели «Зарницу» для екатеринбургских школьников

Военные ЦВО провели для школьников военно-спортивную игру «Зарница» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Военные железнодорожного соединения Центрального военного округа провели военно-спортивную игру «Зарница» для школьников Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Ребята соревновались в прохождении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата Калашникова, а также в перетягивании каната. После игры для учеников провели экскурсию по воинской части и рассказали об армейском быте», — рассказали в пресс-службе округа.

Школьникам продемонстрировали парк «Патриот», который находится на территории воинской части. По итогам «Зарницы» ребятам вручили памятные подарки и грамоты.

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