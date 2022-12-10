Аналитик Радченко: в 2023 году рынок недвижимости в РФ ждет глубокая стагнация

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Клипарт. Екатеринбург, недвижимость, продажа квартир
Отмена льготной ипотеки снизит покупательский спрос на рынке недвижимости Фото:

Завершение программы льготной ипотеки плохо отразится на покупательском спросе, в связи с чем на рынке недвижимости в 2023 году ожидается глубокая стагнация. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов заявил, что регулятор выступает за постепенное завершение льготной программы ипотечного кредитования. По его словам, это субсидирование искажает цены и создает дисбаланс на рынке в долгосрочной перспективе.

«То, что не будет льготной ипотеки, скажется на покупательском спросе отрицательно. Он и так затухает, а здесь его еще больше „прикрутит“. Ожидается глубокая стагнация. Застройщики будут вынуждены снижать цены, если захотят продать. Может те, у кого прочнее подушка безопасности, будут достраивать на кредитные средства банков», — сказала Ирина Радченко.

Аналитик отметила, что снижение активности на этом рынке вполне прогнозируемо. «Рынок недвижимости цикличный. После любого ценового бума, а он у нас был, когда на 20% повысились цены и это было неестественно, следует спад. Зарплаты на столько не выросли, поэтому нужно его охладить» — добавила она.

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Завершение программы льготной ипотеки плохо отразится на покупательском спросе, в связи с чем на рынке недвижимости в 2023 году ожидается глубокая стагнация. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Ранее замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов заявил, что регулятор выступает за постепенное завершение льготной программы ипотечного кредитования. По его словам, это субсидирование искажает цены и создает дисбаланс на рынке в долгосрочной перспективе. «То, что не будет льготной ипотеки, скажется на покупательском спросе отрицательно. Он и так затухает, а здесь его еще больше „прикрутит“. Ожидается глубокая стагнация. Застройщики будут вынуждены снижать цены, если захотят продать. Может те, у кого прочнее подушка безопасности, будут достраивать на кредитные средства банков», — сказала Ирина Радченко. Аналитик отметила, что снижение активности на этом рынке вполне прогнозируемо. «Рынок недвижимости цикличный. После любого ценового бума, а он у нас был, когда на 20% повысились цены и это было неестественно, следует спад. Зарплаты на столько не выросли, поэтому нужно его охладить» — добавила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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