Аналитик Радченко: в 2023 году рынок недвижимости в РФ ждет глубокая стагнация

10 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Отмена льготной ипотеки снизит покупательский спрос на рынке недвижимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завершение программы льготной ипотеки плохо отразится на покупательском спросе, в связи с чем на рынке недвижимости в 2023 году ожидается глубокая стагнация. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Ранее замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов заявил, что регулятор выступает за постепенное завершение льготной программы ипотечного кредитования. По его словам, это субсидирование искажает цены и создает дисбаланс на рынке в долгосрочной перспективе. «То, что не будет льготной ипотеки, скажется на покупательском спросе отрицательно. Он и так затухает, а здесь его еще больше „прикрутит“. Ожидается глубокая стагнация. Застройщики будут вынуждены снижать цены, если захотят продать. Может те, у кого прочнее подушка безопасности, будут достраивать на кредитные средства банков», — сказала Ирина Радченко. Аналитик отметила, что снижение активности на этом рынке вполне прогнозируемо. «Рынок недвижимости цикличный. После любого ценового бума, а он у нас был, когда на 20% повысились цены и это было неестественно, следует спад. Зарплаты на столько не выросли, поэтому нужно его охладить» — добавила она.

Завершение программы льготной ипотеки плохо отразится на покупательском спросе, в связи с чем на рынке недвижимости в 2023 году ожидается глубокая стагнация. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Ранее замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов заявил, что регулятор выступает за постепенное завершение льготной программы ипотечного кредитования. По его словам, это субсидирование искажает цены и создает дисбаланс на рынке в долгосрочной перспективе. «То, что не будет льготной ипотеки, скажется на покупательском спросе отрицательно. Он и так затухает, а здесь его еще больше „прикрутит“. Ожидается глубокая стагнация. Застройщики будут вынуждены снижать цены, если захотят продать. Может те, у кого прочнее подушка безопасности, будут достраивать на кредитные средства банков», — сказала Ирина Радченко. Аналитик отметила, что снижение активности на этом рынке вполне прогнозируемо. «Рынок недвижимости цикличный. После любого ценового бума, а он у нас был, когда на 20% повысились цены и это было неестественно, следует спад. Зарплаты на столько не выросли, поэтому нужно его охладить» — добавила она.