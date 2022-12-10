Шольц раскрыл истинную причину постоянных разговоров с Путиным

Шольц часто общается с Путиным, чтобы узнать об изменениях в ходе СВО на Украине
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Шольц уже не надеется на то, что Путин сдастся в конфликте на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что постоянно разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения в конфликте на Украине. Об этом пишет Spiegel.

«С Путиным нет никаких ограничений. Тем не менее, несмотря на все разногласия, с ним приходилось разговаривать снова и снова, чтобы проверить, есть ли какие-то изменения относительно Украины», — передает издание слова немецкого политика. Также отмечается, что Шольц уже не надеется на то, что российский лидер сдастся в этом конфликте.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее Шольц заявил, что Германия намерена защищать НАТО от любой угрозы, в том числе со стороны РФ. Также он сказал, что для завершения конфликта необходимо, чтобы российская сторона вывела войска с украинских территорий.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что постоянно разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения в конфликте на Украине. Об этом пишет Spiegel. «С Путиным нет никаких ограничений. Тем не менее, несмотря на все разногласия, с ним приходилось разговаривать снова и снова, чтобы проверить, есть ли какие-то изменения относительно Украины», — передает издание слова немецкого политика. Также отмечается, что Шольц уже не надеется на то, что российский лидер сдастся в этом конфликте. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее Шольц заявил, что Германия намерена защищать НАТО от любой угрозы, в том числе со стороны РФ. Также он сказал, что для завершения конфликта необходимо, чтобы российская сторона вывела войска с украинских территорий.
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