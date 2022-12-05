Канцлер ФРГ назвал условие окончания конфликта на Украине

Для того, чтобы конфликт между Украиной и Россией завершился, российская сторона должна вывести свои войска с украинской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Чтобы закончить этот конфликт, Россия должна вывести свои войска», — уточнил Шольц. Его слова приводит Foreign Affairs. Он также подчеркнул, что Германия готова поддерживать безопасность Украины совместно со своими западными партнерами.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что СВО завершится при выполнении всех поставленных целей Россией.
После начала СВО США и другие западные страны начали оказывать поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Ранее Путин призвал Шольца пересмотреть свою позицию по Украине. Лидеры стран провели телефонный разговор, пишет RT. Также канцлер уточнил, что Германия стремится стать гарантом безопасности Европы, сообщает Life.
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Для того, чтобы конфликт между Украиной и Россией завершился, российская сторона должна вывести свои войска с украинской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Чтобы закончить этот конфликт, Россия должна вывести свои войска», — уточнил Шольц. Его слова приводит Foreign Affairs. Он также подчеркнул, что Германия готова поддерживать безопасность Украины совместно со своими западными партнерами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что СВО завершится при выполнении всех поставленных целей Россией. После начала СВО США и другие западные страны начали оказывать поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Ранее Путин призвал Шольца пересмотреть свою позицию по Украине. Лидеры стран провели телефонный разговор, пишет RT. Также канцлер уточнил, что Германия стремится стать гарантом безопасности Европы, сообщает Life.