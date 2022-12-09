Губернатор ЯНАО анонсировал название 2023 года в округе

В ЯНАО 2023 год посвятят знаниям

2023 год в ЯНАО объявлен годом знаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что 2023 год в округе будет посвящен знаниям. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира с жителями и журналистами. Трансляция велась на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Президент объявил следующий год Годом педагога и наставника. Мы на Ямале решили сделать его Годом знаний. Цель национального проекта в этой области — раскрыть способности каждого ребенка, создать условия для творчества в работе педагогов», — рассказал Артюхов.

Ранее URA.RU рассказывало, что 2022 год губернатор объявил годом экологии. Артюхов сообщил об этом на прямой линии.