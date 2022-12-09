09 декабря 2022

Губернатор ЯНАО анонсировал название 2023 года в округе

В ЯНАО 2023 год посвятят знаниям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, учебник, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
2023 год в ЯНАО объявлен годом знаний Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что 2023 год в округе будет посвящен знаниям. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира с жителями и журналистами. Трансляция велась на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Президент объявил следующий год Годом педагога и наставника. Мы на Ямале решили сделать его Годом знаний. Цель национального проекта в этой области — раскрыть способности каждого ребенка, создать условия для творчества в работе педагогов», — рассказал Артюхов.

Ранее URA.RU рассказывало, что 2022 год губернатор объявил годом экологии. Артюхов сообщил об этом на прямой линии.

Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что 2023 год в округе будет посвящен знаниям. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира с жителями и журналистами. Трансляция велась на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». «Президент объявил следующий год Годом педагога и наставника. Мы на Ямале решили сделать его Годом знаний. Цель национального проекта в этой области — раскрыть способности каждого ребенка, создать условия для творчества в работе педагогов», — рассказал Артюхов. Ранее URA.RU рассказывало, что 2022 год губернатор объявил годом экологии. Артюхов сообщил об этом на прямой линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...