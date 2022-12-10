Вирусолог Чумаков оценил эффективность масок против гриппа

Вирусолог Чумаков: защитные маски спасали россиян от волн гриппа в прошлые годы

11 декабря 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Защитные маски доказали свою эффективность против гриппа во времена коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медицинские маски очень хорошо защищают от гриппа, что было доказано во время эпидемии коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Маски достаточно эффективны. По крайней мере, это проверено было во время ковидной эпидемии. Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне. Это потому, что все носили маски. А сейчас эта волна гриппа будет более сильной, чем в обычные годы, потому что два года не было гриппа и коллективный иммунитет к нему очень сильно ослаб», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что грипп обладает средней заразностью, в отличие от COVID-19. «Это не какие-то обязательные меры, а просто рекомендация. Особенно тем, кто относится к группе риска, то есть пожилые люди и страдающие какими-то хроническими заболеваниями, которые гриппом болеют более тяжело. Эта рекомендательная мера вполне оправдана, потому что маски хорошо защищают от гриппа. Он не настолько заразный, как ковид, поэтому для среднезаразного возбудителя маски работают очень хорошо», — уточнил собеседник агентства. Чумаков подчеркнул, что в нынешний эпидемический сезон грипп сравнялся с коронавирусом по тяжести течения заболевания. «Сейчас по тяжести заболевания грипп и ковид сравнялись. Их лечат одинаково. Даже не ставят конкретный диагноз: просто сезонная респираторная вирусная инфекция», — заключил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что система здравоохранения РФ готова к росту заболеваемости гриппом. Однако рекомендовала россиянам делать профилактику, а именно — носить маски, мыть руки и регулярно обрабатывать смартфоны антисептиком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медицинские маски очень хорошо защищают от гриппа, что было доказано во время эпидемии коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Маски достаточно эффективны. По крайней мере, это проверено было во время ковидной эпидемии. Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне. Это потому, что все носили маски. А сейчас эта волна гриппа будет более сильной, чем в обычные годы, потому что два года не было гриппа и коллективный иммунитет к нему очень сильно ослаб», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что грипп обладает средней заразностью, в отличие от COVID-19. «Это не какие-то обязательные меры, а просто рекомендация. Особенно тем, кто относится к группе риска, то есть пожилые люди и страдающие какими-то хроническими заболеваниями, которые гриппом болеют более тяжело. Эта рекомендательная мера вполне оправдана, потому что маски хорошо защищают от гриппа. Он не настолько заразный, как ковид, поэтому для среднезаразного возбудителя маски работают очень хорошо», — уточнил собеседник агентства. Чумаков подчеркнул, что в нынешний эпидемический сезон грипп сравнялся с коронавирусом по тяжести течения заболевания. «Сейчас по тяжести заболевания грипп и ковид сравнялись. Их лечат одинаково. Даже не ставят конкретный диагноз: просто сезонная респираторная вирусная инфекция», — заключил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что система здравоохранения РФ готова к росту заболеваемости гриппом. Однако рекомендовала россиянам делать профилактику, а именно — носить маски, мыть руки и регулярно обрабатывать смартфоны антисептиком.