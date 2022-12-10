10 декабря 2022
09 декабря 2022

Пермяков заблокировали в аэропорту Москвы из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажир, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место
Пассажиры полтора часа просидели в салоне боинга в аэропорту Домодедово Фото:

Пассажиров самолета авиакомпании S7 рейсом «Пермь-Москва» после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе из-за снегопада. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.

«Нас полтора часа продержали в душном заполненном самолете. Среди пассажиров боинга 737 были те, кто опаздывал на другой рейс, им сказали обращаться к специалистам за стойкой авиакомпании в аэропорту. В итоге всех выводили из самолета с помощью подъездного трапа через дверь в хвосте боинга», — сообщил пассажир.

По его словам, половина пассажиров еще какое-то время осталась ждать второго автобуса. Вероятной причиной стала занесенная снегом взлетная полоса.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на трассе М7 «Волга» из-за неблагоприятных метеорологических условий на три дня ограничили движение большегрузного транспорта. Также пермская мэрия перевела дорожные службы на усиленный режим работы без выходных.

Так пассажиров доставляли в здание аэропорта

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Пассажиров самолета авиакомпании S7 рейсом «Пермь-Москва» после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе из-за снегопада. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров. «Нас полтора часа продержали в душном заполненном самолете. Среди пассажиров боинга 737 были те, кто опаздывал на другой рейс, им сказали обращаться к специалистам за стойкой авиакомпании в аэропорту. В итоге всех выводили из самолета с помощью подъездного трапа через дверь в хвосте боинга», — сообщил пассажир. По его словам, половина пассажиров еще какое-то время осталась ждать второго автобуса. Вероятной причиной стала занесенная снегом взлетная полоса. Ранее URA.RU сообщало о том, что на трассе М7 «Волга» из-за неблагоприятных метеорологических условий на три дня ограничили движение большегрузного транспорта. Также пермская мэрия перевела дорожные службы на усиленный режим работы без выходных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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