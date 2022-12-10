Пермяков заблокировали в аэропорту Москвы из-за снегопада

Пассажиры полтора часа просидели в салоне боинга в аэропорту Домодедово Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пассажиров самолета авиакомпании S7 рейсом «Пермь-Москва» после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе из-за снегопада. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.

«Нас полтора часа продержали в душном заполненном самолете. Среди пассажиров боинга 737 были те, кто опаздывал на другой рейс, им сказали обращаться к специалистам за стойкой авиакомпании в аэропорту. В итоге всех выводили из самолета с помощью подъездного трапа через дверь в хвосте боинга», — сообщил пассажир.

По его словам, половина пассажиров еще какое-то время осталась ждать второго автобуса. Вероятной причиной стала занесенная снегом взлетная полоса.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на трассе М7 «Волга» из-за неблагоприятных метеорологических условий на три дня ограничили движение большегрузного транспорта. Также пермская мэрия перевела дорожные службы на усиленный режим работы без выходных.