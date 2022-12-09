09 декабря 2022

В Перми дорожные службы переведены на усиленный режим работы

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Пермские синоптики называют снегопад «главным метеособытием года» Фото:

Пермские дорожные службы переведены на усиленный режим работы без выходных из-за непогоды. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин.

«Днем (10 декабря — прим. URA.RU) все силы были брошены на прометание проезжей части и тротуаров, чтобы обеспечить движение транспорта, в первую очередь — общественного. Ночью на улицы выйдут самосвалы и погрузчики для вывоза снега из парковочных карманов и узких мест», — пишет пермский глава в своем telegram-канале.

Демкин напомнил, что, согласно прогнозу синоптиков, такая погода сохранится до вторника, 13 декабря. Сообщалось, что к этому времени в регионе выпадет месячная норма осадков.

Мэр Перми предостерег водителей от дальних поездок. Он посоветовал использовать общественный транспорт для передвижения.

Днем ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил готовность предприятия к уборке центральных улиц от снега. С января 2023 года за уборку центра города будет отвечать новая дорожно-эксплуатационная служба Пермского края.

URA.RU уже писало, что жителей Прикамья предупреждают об опасности, которая связана с неблагоприятными погодными условиями. Возможен сильный снег, в отдельных районах — метель, по северу — сильное наслоение изморози и гололеда. Из-за снегопада движение большегрузного транспорта по трассе М7 «Волга» в Пермском крае временно ограничили.

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Пермские дорожные службы переведены на усиленный режим работы без выходных из-за непогоды. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин. «Днем (10 декабря — прим. URA.RU) все силы были брошены на прометание проезжей части и тротуаров, чтобы обеспечить движение транспорта, в первую очередь — общественного. Ночью на улицы выйдут самосвалы и погрузчики для вывоза снега из парковочных карманов и узких мест», — пишет пермский глава в своем telegram-канале. Демкин напомнил, что, согласно прогнозу синоптиков, такая погода сохранится до вторника, 13 декабря. Сообщалось, что к этому времени в регионе выпадет месячная норма осадков. Мэр Перми предостерег водителей от дальних поездок. Он посоветовал использовать общественный транспорт для передвижения. Днем ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил готовность предприятия к уборке центральных улиц от снега. С января 2023 года за уборку центра города будет отвечать новая дорожно-эксплуатационная служба Пермского края. URA.RU уже писало, что жителей Прикамья предупреждают об опасности, которая связана с неблагоприятными погодными условиями. Возможен сильный снег, в отдельных районах — метель, по северу — сильное наслоение изморози и гололеда. Из-за снегопада движение большегрузного транспорта по трассе М7 «Волга» в Пермском крае временно ограничили.
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