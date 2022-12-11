Экономист рассказал, когда выгоднее покупать продукты на Новый год

Экономист Калугин спрогнозировал подешевение продуктов перед 31 декабря
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Превышение предложения над спросом может повлиять на спад цен, заявил Виталий Калугин Фото:

Из-за превышения предложения над спросом и фактора сезонности некоторые новогодние продукты и товары могут подешеветь накануне Нового года. Об этом URA.RU рассказал экономист Виталий Калугин.

«Может оказаться так, что предложение превысит спрос, потому что россияне в этом году сильно экономят. Товары могут даже подешеветь из-за своего фактора сезонности, так как спрос у них 2-4 недели максимум», — заявил Калугин.

По его словам, подорожания новогодних продуктов и товаров перед самим праздником может не произойти из-за стереотипного мышления коммерсантов. В следствие завоза одинаковых товаров торговцы вынуждены конкурировать по конечной стоимости, что влияет на общее снижение цен.

Ранее экономист дал несколько советов по поводу того, как можно сэкономить на новогодних подарках. Самым действенным способом, по его мнению, является приобретение подарков через различные маркетплейсы.

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Из-за превышения предложения над спросом и фактора сезонности некоторые новогодние продукты и товары могут подешеветь накануне Нового года. Об этом URA.RU рассказал экономист Виталий Калугин. «Может оказаться так, что предложение превысит спрос, потому что россияне в этом году сильно экономят. Товары могут даже подешеветь из-за своего фактора сезонности, так как спрос у них 2-4 недели максимум», — заявил Калугин. По его словам, подорожания новогодних продуктов и товаров перед самим праздником может не произойти из-за стереотипного мышления коммерсантов. В следствие завоза одинаковых товаров торговцы вынуждены конкурировать по конечной стоимости, что влияет на общее снижение цен. Ранее экономист дал несколько советов по поводу того, как можно сэкономить на новогодних подарках. Самым действенным способом, по его мнению, является приобретение подарков через различные маркетплейсы.
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