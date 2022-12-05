Финансовый аналитик рассказал, как сэкономить на новогодних подарках

Экономист Калугин: заказывать подарки на маркетплейсах дешевле на 20-25%

06 декабря 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

Покупки в розничных магазинах обойдутся дороже Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы не переплачивать за новогодние подарки, нужно приобретать товары при помощи интернет-магазинов. В обычных магазинах цены завышают в несколько раз. Об этом заявил финансовый аналитик Виталий Калугин. «Чтобы сэкономить на приобретении новогодних подарков, стоит прибегнуть к помощи маркетплейсов. Там бывают скидки на товары, которые в розничных магазинах стоят существенно дороже. Идите на маркетплейсы и заказывайте подарки, пока есть время на доставку. Это будет дешевле на 20—25%, чем в обычном магазине», — приводит слова Калугина радио Sputnik. Экономист отметил: чтобы сэкономить, важно не то только подходящее место для совершения покупки, но и определенное время. «На любых крупных маркетплейсах можно сделать пометку в специальном поле, чтобы вас предупредили о снижении цены именно на тот новогодний подарок, который вы хотите», — сказал он. Ранее аналитики маркетплейсов Moneyplace сообщили, что с нового года следует ждать снижения цен на электронику и технику. По словам аналитиков, цена на технику упадет на 25%.

Чтобы не переплачивать за новогодние подарки, нужно приобретать товары при помощи интернет-магазинов. В обычных магазинах цены завышают в несколько раз. Об этом заявил финансовый аналитик Виталий Калугин. «Чтобы сэкономить на приобретении новогодних подарков, стоит прибегнуть к помощи маркетплейсов. Там бывают скидки на товары, которые в розничных магазинах стоят существенно дороже. Идите на маркетплейсы и заказывайте подарки, пока есть время на доставку. Это будет дешевле на 20—25%, чем в обычном магазине», — приводит слова Калугина радио Sputnik. Экономист отметил: чтобы сэкономить, важно не то только подходящее место для совершения покупки, но и определенное время. «На любых крупных маркетплейсах можно сделать пометку в специальном поле, чтобы вас предупредили о снижении цены именно на тот новогодний подарок, который вы хотите», — сказал он. Ранее аналитики маркетплейсов Moneyplace сообщили, что с нового года следует ждать снижения цен на электронику и технику. По словам аналитиков, цена на технику упадет на 25%.