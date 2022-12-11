Валерий Леонтьев озвучил цену возвращения в Россию

Валерий Леонтьев готов выступить в России за 150 тысяч долларов

11 декабря 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Для выступления в РФ музыканту нужен личный Mercedes-benz Екатерина Лызлова/РИА Новости Советский и российский певец Валерий Леонтьев заявил, что готов вернуться в Россию за 150 тысяч долларов. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Выступление звезды отечественной попсы во всем мире стоит 100к зеленых. Но специально для клиентов из РФ увеличил его на 50 тысяч. Райдер простенький, не как у [юмориста Максима] Галкина (признан в РФ иноагентом) с [музыкантом] Нойзом (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом), и почти всегда одинаковый», — пишет издание в своем telegram-канале. Уточняется, что для выступления музыканта необходимо внести предоплату 50%. Также нужно выполнить ряд условий. Среди них, заклеенные в люксе окна, личный Mercedes-benz, носильщики багажа, а также суточные 300 долларов. Ранее стало известно, что Леонтьев покинул РФ и перебрался в США. Позже в Москве прошли съемки программы «Песня года», в которой певец решил не участвовать, так как решил не возвращаться на родину, сообщает «Царьград».

Советский и российский певец Валерий Леонтьев заявил, что готов вернуться в Россию за 150 тысяч долларов. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Выступление звезды отечественной попсы во всем мире стоит 100к зеленых. Но специально для клиентов из РФ увеличил его на 50 тысяч. Райдер простенький, не как у [юмориста Максима] Галкина (признан в РФ иноагентом) с [музыкантом] Нойзом (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом), и почти всегда одинаковый», — пишет издание в своем telegram-канале. Уточняется, что для выступления музыканта необходимо внести предоплату 50%. Также нужно выполнить ряд условий. Среди них, заклеенные в люксе окна, личный Mercedes-benz, носильщики багажа, а также суточные 300 долларов. Ранее стало известно, что Леонтьев покинул РФ и перебрался в США. Позже в Москве прошли съемки программы «Песня года», в которой певец решил не участвовать, так как решил не возвращаться на родину, сообщает «Царьград».