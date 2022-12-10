В городе ЯНАО потратят более 2 млн рублей на отлов бездомных животных

11 декабря 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Власти планируют потратить 2,23 млн рублей на отлов животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) власти планируют потратить на отлов собак в 2023 году 2 236 000 рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными животными на территории МО г. Салехард. Начальная цена — 2 236 000 рублей, сроки оказания услуг: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года», — говорится в материалах аукциона. Заказчик — «Салехардская дирекция единого заказчика». Стоимость отлова одного животного установлена в размере 4 428 рублей. Исполнитель должен будет осуществлять отлов безнадзорных животных по заявкам юридических и физических лиц, отвозить их в место содержания, а после возвращать в прежнюю среду обитания. Срок исполнения заявки — в течение 6 часов с момента ее получения. Ранее URA.RU сообщало, что Пермь заняла четвертое место по затратам на отлов собак на Урале. Самые большие бюджеты, выделенные на отлов бездомных собак, среди городов УрФО в Тюмени и Екатеринбурге — 18 млн и 16,8 млн соответственно.

В Салехарде (ЯНАО) власти планируют потратить на отлов собак в 2023 году 2 236 000 рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными животными на территории МО г. Салехард. Начальная цена — 2 236 000 рублей, сроки оказания услуг: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года», — говорится в материалах аукциона. Заказчик — «Салехардская дирекция единого заказчика». Стоимость отлова одного животного установлена в размере 4 428 рублей. Исполнитель должен будет осуществлять отлов безнадзорных животных по заявкам юридических и физических лиц, отвозить их в место содержания, а после возвращать в прежнюю среду обитания. Срок исполнения заявки — в течение 6 часов с момента ее получения. Ранее URA.RU сообщало, что Пермь заняла четвертое место по затратам на отлов собак на Урале. Самые большие бюджеты, выделенные на отлов бездомных собак, среди городов УрФО в Тюмени и Екатеринбурге — 18 млн и 16,8 млн соответственно.