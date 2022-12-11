Финский президент признался, что за его разговорами с Путиным следили на Западе

11 декабря 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

За телефонным разговором между РФ и Финляндией следил Запад, сообщил Саули Ниинисте Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Президент Финляндии Саули Ниинисте признался, что за его телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным следили западные лидеры. Об этом сообщает финское издание YLE. «Запад выразил поддержку тому, чтобы он оставил канал связи открытым, в то время как это сделали немногие, и были удовлетворены, когда узнали, как идут разговоры», — сказал Ниинисте. Его слова приводит издание . Отмечается, что контакта между президентами не было с мая, так как на данный момент между Россией и Финляндией нет тем для обсуждения. В мае президент Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с Путиным планы республики по вступлению в НАТО. После разговора финский президент сообщил, что реакция президента РФ на желание Финляндии вступить в НАТО оказалась более сдержанной, чем ожидалось.

Президент Финляндии Саули Ниинисте признался, что за его телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным следили западные лидеры. Об этом сообщает финское издание YLE. «Запад выразил поддержку тому, чтобы он оставил канал связи открытым, в то время как это сделали немногие, и были удовлетворены, когда узнали, как идут разговоры», — сказал Ниинисте. Его слова приводит издание. Отмечается, что контакта между президентами не было с мая, так как на данный момент между Россией и Финляндией нет тем для обсуждения. В мае президент Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с Путиным планы республики по вступлению в НАТО. После разговора финский президент сообщил, что реакция президента РФ на желание Финляндии вступить в НАТО оказалась более сдержанной, чем ожидалось.