Финляндия предупредила Путина о скором вступлении в НАТО

Президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте президента Финляднии.
«Президент Ниинисте объявил, что Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО в ближайшие дни», — говорится в сообщении. Как отметил сам Нийнисте, в ходе дискуссии «было сочтено важным избегать напряженности».
Президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте президента Финляднии. «Президент Ниинисте объявил, что Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО в ближайшие дни», — говорится в сообщении. Как отметил сам Нийнисте, в ходе дискуссии «было сочтено важным избегать напряженности». О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе, сообщал ранее глава МИД страны. Как объясняли политологи, этим шагом страна намерена нарастить собственный военный потенциал. В ответ на это замглавы МИД РФ заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции России.