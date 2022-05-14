Финляндия предупредила Путина о скором вступлении в НАТО

14 мая 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте президента Финляднии. «Президент Ниинисте объявил, что Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО в ближайшие дни», — говорится в сообщении. Как отметил сам Нийнисте, в ходе дискуссии «было сочтено важным избегать напряженности». О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе, сообщал ранее глава МИД страны. Как объясняли политологи, этим шагом страна намерена нарастить собственный военный потенциал. В ответ на это замглавы МИД РФ заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте президента Финляднии. «Президент Ниинисте объявил, что Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО в ближайшие дни», — говорится в сообщении. Как отметил сам Нийнисте, в ходе дискуссии «было сочтено важным избегать напряженности». О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе, сообщал ранее глава МИД страны. Как объясняли политологи, этим шагом страна намерена нарастить собственный военный потенциал. В ответ на это замглавы МИД РФ заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции России.