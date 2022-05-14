Финляндия предупредила Путина о скором вступлении в НАТО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Фото:

Президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте президента Финляднии.

«Президент Ниинисте объявил, что Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО в ближайшие дни», — говорится в сообщении. Как отметил сам Нийнисте, в ходе дискуссии «было сочтено важным избегать напряженности».

О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе, сообщал ранее глава МИД страны. Как объясняли политологи, этим шагом страна намерена нарастить собственный военный потенциал. В ответ на это замглавы МИД РФ заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции России.

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Президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте президента Финляднии. «Президент Ниинисте объявил, что Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО в ближайшие дни», — говорится в сообщении. Как отметил сам Нийнисте, в ходе дискуссии «было сочтено важным избегать напряженности». О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе, сообщал ранее глава МИД страны. Как объясняли политологи, этим шагом страна намерена нарастить собственный военный потенциал. В ответ на это замглавы МИД РФ заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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